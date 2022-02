24-10-2021 El monumental enfado de Mariano Moreno, padre de Olga, tras las declaraciones de Antonio David Flores. MADRID, 31 (CHANCE) La comparecencia pública de Antonio David Flores el pasado viernes confirmando la separación de Olga ha hecho estragos en la familia Moreno. Unas declaraciones en las que el ex Guardi Civil y ex colaborador televisivo que aseguraba que han conseguido destruir su matrimonio tras más de dos décadas de relación y que parecer ser que no han gustado al padre de la empresaria sevillana. SOCIEDAD EUROPA ESPAÑA



La comparecencia pública de Antonio David Flores el pasado viernes confirmando la separación de Olga ha hecho estragos en la familia Moreno. Unas declaraciones en las que el ex Guardi Civil y ex colaborador televisivo que aseguraba que han conseguido destruir su matrimonio tras más de dos décadas de relación y que parecer ser que no han gustado al padre de la empresaria sevillana.



Mariano Moreno, fiel a su rutina diaria, llegaba al domicilio familiar tras comprar el pan y ha sido en ese momento donde ha mostrado su malestar con últimos acontecimientos y la reaparición de su exyerno. "No te voy a decir ni pío", espetó el padre de Olga después de hacer una clara petición a la prensa: "Lo que tenéis que hacer es no molestar más, porque somos personas mayores".



Con estas palabras, que denotan el monumental enfado de la familia, Mariano cierra filas tajantemente a pronunciarse respecto a la difícil situación personal que atraviesa su hija a la que, sin duda, apoyan incondicionalmente en este trance que podría complicarse más de lo que esperaba.