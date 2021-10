El líder flaquea, el campeón responde

EFE/ Rodrigo Jimenez

Madrid, 31 oct (EFE).- Casi a deshora y con el éxito en la mano, la Real Sociedad flaqueó, no pudo salir victorioso del derbi vasco (1-1) y se quedó con una renta raquítica en un liderato por el que aceleran el Real Madrid y el Sevilla y también el vigente campeón, el Atlético Madrid, que recuperó su identidad para ganar con solvencia al Betis (3-0).

Fue la Real Sociedad el único de los primeros que cedió puntos y las distancias se estrechan. El equipo donostiarra pretende aferrarse cada semana a la realidad que le tiene instalado en el primer puesto pero perdió terreno respecto al estirón que el sábado dieron sus perseguidores. Cuenta con un partido más el conjunto de Imanol Alguacil que el de Carlo Ancelotti y el de Julen Lopetegui, distanciados en un punto. Y también respecto al Atlético Madrid, alejado en tres.

Salió frustrado al final el equipo donostiarra de un derbi cerrado, sin ocasiones, alterado solo por detalles y acciones a balón parado que cambió su destino en el tiempo añadido con una falta ejecutada por Iker Muniaín, cuando el Athletic contaba con un jugador menos, para equilibrar la ventaja que antes había establecido el equipo local transformado por Alexander Isak.

La Real Sociedad se quedó a medio camino después de que el Atlético Madrid recuperara la solvencia de antaño para no ceder más terreno y acentuar la pelea.

Con el talante que le llevó al título el pasado curso, el conjunto de Diego Pablo Simeone se reencontró, después de dos empates seguidos, con un triunfo que por primera vez en la temporada obtuvo el Getafe, frente el Espanyol (2-1) y que se le escapó en el último suspiro al Mallorca en Cádiz (1-1).

EL DERBI FRENA A LA REAL SOCIEDAD

Mantiene la Real Sociedad el liderato en el que se aposentó semanas atrás beneficiado por el tropiezo de sus perseguidores y por la estabilidad que ha logrado desde el inicio de curso.

Una falta ejecutada por Iker Muniaín en el alargue llevó la decepción al conjunto donostiarra que tenía la victoria en la mano, encarrilada a la hora de partido por un penalti transformado por Isak, y también la misma distancia en el liderato.

Ahora, aún en la cima, la Real aventaja en solo un punto al Real Madrid y al Sevilla y en tres al Atlético Madrid.

Terminó con la estabilidad del equipo de Imanol el derbi vasco, siempre cerrado, con identidad propia y aventurado a cualquier marcador. Lo encarriló y lo tuvo en la mano el cuadro local que encajó su primer gol del curso en el Reale Arena.

Fue un premio para el Athletic que sigue al alza y que resucitó cuando peor estaba, con el marcador en contra y un jugador menos por la expulsión en el tramo final de Iñigo Martínez.

EL ATLÉTICO RECUPERA EL CARÁCTER

Después de las dudas generadas ante la Real Sociedad y del barullo en Levante el Atlético Madrid recuperó el carácter y la personalidad para salir reforzado de su duelo ante el Betis, uno de los equipos de moda que salió malparado del Wanda Metropolitano.

El cuadro de Diego Pablo Simeones, trasladado al palco por una sanción, abrumó a un rival lanzado al que le mostró su condición de campeón para apuntalar su carrera hacia la Liga.

Rodrigo De Paul mostró el camino y el Atleti consiguió una victoria incontestable (3-0) con los goles de Yannick Carrasco, Joao Félix y un autogol de Germán Pezzella que minimizó los recursos del conjunto de Manuel Pellegrini, trasladado a su realidad.

Un triunfo coral en el que sobresalió el liderazgo del argentino y el dinamismo de Antoine Griezmann para responder a las victorias del sábado del Real Madrid y el Sevilla

"Veníamos con la necesidad de ganar para estar cerca de los aspirantes para competir en los mejores lugares. cuando el esfuerzo colectivo es parejo las cosas aparecen" (Simeone).

EL GETAFE RECOBRA LA ESPERANZA

Doce jornadas ha tardado el Getafe en obtener su primera victoria del curso. Bajo la lluvia, aferrado a la épica y a las oraciones, terminó por amarrar un triunfo que le devuelve la esperanza y trunca un arranque de temporada para olvidar.

El Getafe ganó al Espanyol (2-1) gracias a la inspiración del turco Enes Unal y después de atravesar un final de partido eterno, interminable. Condicionado por la zozobra en la memoria del último encuentro, en Granada, cuando los tres puntos quedaron a uno en el tiempo de descuento.

No ocurrió esta vez en el Coliseum que dio un respiro a Quique Sánchez Flores y al equipo. Tomó ventaja dos veces, por medio de Unal y, entre ambas, el tanto de Sergi Gómez que estableció un empate provisional para el Espanyol que echó demasiado en falta a su goleador Raúl de Tomás.

La victoria no saca al Getafe del pozo. Sigue último pero con el panorama aclarado y la permanencia a tiro. El equipo madrileño fue el único que sumó los tres puntos entre todos los equipos de la mitad de la tabla para abajo.

"La victoria es un mérito extraordinario de los chicos porque el esfuerzo ha sido brutal. Todos los equipos son muy buenos, nos llevan ventaja de preparación con su técnico, y por eso esta victoria genera mucha alegría. Teníamos ganas de llegar a esa sensación de júbilo necesaria para justificar el trabajo que hacemos"

EL CÁDIZ SE CONSUELA Y EL MALLORCA SE FRUSTRA

Con un gol de penalti en el tiempo añadido, firmado por Álvaro Negredo, el Cádiz evitó la derrota y salió, provisionalmente, de los puestos de descenso. De mala manera se le escapó el triunfo al Mallorca que no termina de sumar los tres puntos (1-1).

Un nuevo mazazo para el equipo de Luis García Plaza, frustrado otra vez por el destino de la prolongación, que volvió a privar al plantel balear de culminar un encuentro con éxito.

El Mallorca, que tomó ventaja en la primera parte con el gol de Idrisse Baba tuvo la victoria en la mano. Punto a punto -lleva tres igualadas seguidas- está distanciado, por ahora de la zona de descenso que amenaza al Cádiz y que encontró el premio al final desde los once metros.

"Es increíble perder los puntos de esta manera", reconoció el preparador madrileño, que no ocultó que es "frustrante" perder puntos en los últimos minutos en "cinco partidos", como le ha ocurrido al conjunto balear.

Santiago Aparicio