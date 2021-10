EE.UU. niega la acusación de que apoyaría dividir al oficialismo en El Salvador

Imagen de archivo de la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, Jean Manes. EFE/Rodrig Sura

San Salvador, 31 oct (EFE).- La embajada de Estados Unidos negó este domingo "categóricamente" las acusaciones de que su representación diplomática en El Salvador supuestamente apoyaría una "conspiración" contra el partido oficialista Nuevas Ideas (NI).

"La embajada de los Estados Unidos niega categóricamente las acusaciones vertidas en una grabación publicada recientemente en la cuenta de Twitter de Nuevas Ideas", indicó un portavoz.

Agregó que "las personas que hablan en el audio no son representantes de la Embajada de Estados Unidos" y que esta "no apoya a un partido político sobre otro".

Además indicó que "se reúne con una amplia variedad de funcionarios del Gobierno de El Salvador y ciudadanos salvadoreños, como es normal en todas las relaciones diplomáticas".

"Nuestro objetivo en El Salvador sigue siendo el mismo desde hace años: crear oportunidades y ayudar a mejorar la seguridad para que los salvadoreños no se vean obligados a abandonar su país", concluyó.

El partido NI, dirigido por un primo del presidente Nayib Bukele, anunció este sábado en su cuenta de Twitter la separación de dos diputados de su grupo legislativo en el Congreso por supuestamente participar en una reunión para "conspirar".

"Recibimos un audio donde presuntamente se escucha a dos diputados de Nuevas Ideas conspirando con Roy García, quien se presenta como enlace de la embajada de Estados Unidos, buscando partir en dos la bancada de Nuevas Ideas en la Asamblea, a cambio de prebendas", publicó el partido en su cuenta verificada de Twitter.

Añadió que en la grabación, el dirigente de salvadoreños en el exterior les ofrece ir a la sede diplomática "a negociar las prebendas que serían otorgadas por el Gobierno de los Estados Unidos, a cambio de conseguir que entre 15 y 25 diputados abandonen la fracción".

Los diputados que supuestamente participaron de la reunión son José García y Gerardo Balmore Aguilar, por lo que se "seguirá investigando previo a iniciar el proceso sancionatorio correspondiente".

El presidente Bukele, sin señalar directamente a nadie, reaccionó a la publicación de NI, que nació de un movimiento que él fundó.

"Esta es la 'democracia' a la que quieren que regresemos. La 'democracia' de los maletines negros, las prebendas y la compra de diputados. Es no es democracia, es todo lo contrario. Además de ser injerencia y corrupción (la que también afirman querer combatir)", indicó.

Un mensaje similar escribió el mandatario recientemente en el que respondía al principal asesor de Estados Unidos sobre Latinoamérica, Juan González, y señaló que "a ustedes no les interesa la democracia, sino sus propios intereses nacionales".

"Lo dijo tu jefe (Joe Biden), en televisión en vivo, luego de que gastaran un trillón de dólares y 20 años de destrucción y muerte en Afganistán. Por favor, mantengan alejada su 'democracia' de nuestro país", publicó Bukele.

En una reciente entrevista con Efe, González afirmó que Estados Unidos quiere coordinarse con otros países para prevenir que "El Salvador se vuelva otra Venezuela", porque le preocupa cómo Bukele, "usa la popularidad para debilitar el sistema democrático" en el país.

El Gobierno salvadoreño mantiene una relación tensa con la embajada de Estados Unidos desde la llegada de Joe Bien al poder en sustitución de Donald Trump.