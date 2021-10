Diputado venezolano insta a la oposición a unirse para intentar ganar los comicios

Fotografía de archivo en la que se registró al diputado opositor de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jose Gregorio Correa, quien hizo un llamado a la unión antichavista para aumentar las posibilidades en los próximos comicios. EFE/Miguel Gutiérrez

Caracas, 31 oct (EFE).- El diputado opositor del Parlamento de Venezuela José Gregorio Correa instó este domingo a las formaciones antichavistas que participan en los comicios regionales y locales del próximo 21 de noviembre a unirse para lograr "tener un solo candidato" para cada cargo en elección para aumentar las posibilidades de ganar.

"Sin unificación electoral, perderemos. Es increíble que sean capaces de entenderse y conversar con el Gobierno y no entre nosotros para salir del mismo", dijo el parlamentario, según reseñó una nota de su equipo de prensa.

Aseguró que todos los sectores del país son necesarios "para derrotar estos 23 años de malas políticas públicas" y llamó "irresponsables" a quienes no intentan alianzas electorales.

En las elecciones del próximo 21 de noviembre se elegirán 3.082 cargos en total, distribuidos en 23 gobernadores, 335 alcaldes, 253 legisladores a los Consejos Legislativos y 2.471 concejales.

A los comicios están inscritos un total de 70.244 candidatos aspirantes, según el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Según el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) inscribió 3.082 candidatos y que el resto de participantes en la contienda electoral son opositores.

Al respecto, Correa insistió en que la oposición podrá perder si no logra candidaturas únicas y que los "odios históricos" deben estar "al margen de las necesidades" de los venezolanos, ya que mantener la división "sería una irresponsabilidad de marca mayor".

Insistió en que las diatribas opositoras favorecen al Gobierno "hacen daño" al país.

"Paremos esto ya, basta de divisiones. El ciudadano a los jefes de los partidos se lo va a reclamar el 22 de noviembre y los años siguientes", subrayó Correa.

A estos comicios acudirá, por primera vez desde 2017, el grueso de la oposición, tras pedir la abstención en las presidenciales de 2018, y las Parlamentarias de 2020, en las que el chavismo mayoría aplastante.