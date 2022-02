Coronavirus.- Los menores no vacunados no tendrán que hacer cuarentena si viajan a Estados Unidos

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos han anunciado que los menores de 18 años que viajen a Estados Unidos sin estar vacunados contra la COVID-19 no tendrán que hacer cuarentena.



Así, los menores no vacunados que no sean ciudadanos estadounidenses ni busquen emigrar al país deberán rellenar un formulario en el que se comprometan a hacerse un test para detectar la enfermedad de tres a cinco días desde su llegada al país, pero se verán exentos de la necesidad de hacer una cuarentena de siete días, recoge el medio 'USA Today'.



"Basándose en la potencial dificultad que puede producir la cuarentena para niños menores de 18 años, especialmente cuando van acompañados de un padre o tutor vacunado que no debe hacer cuarentena, los CDC han determinado que el aislamiento no será requerido", afirma un documento modificado firmado por la directora de los CDC, Rochelle Walensky.



El documento original, que fue emitido el lunes por el organismo, estipulaba que todos los ciudadanos extrajeros que viajaran al país y que estuvieran exentos de vacunarse obligatoriamente necesitarían hacer una cuarentena de siete días o enfrentarse a multas.



El documento modificado detalla además que los viajeros menores de 18 años no deberán acceder a ser vacunados a su llegada a Estados Unidos "debido a las circunstancias todavía en evolución de las vacunaciones a niños". Si desarrollan síntomas, sin embargo, sí que deberán aislarse.



En Estados Unidos, un país de más de 300 millones de habitantes, han muerto 745.668 personas por la COVID-19 desde que comenzó la pandemia. Casi el 60 por ciento de la población está completamente inmunizada contra la enfermedad, según datos de la Universidad Johns Hopkins