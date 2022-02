Coronavirus.- La incidencia semanal en Alemania roza ya los 150 casos tras registrar más de 16.800 nuevos contagios

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



Alemania ha registrado más de 16.800 nuevos contagios y otros 33 fallecidos en las últimas 24 horas de una pandemia que vuelve a cifras de casos previas al verano, según ha notificado este domingo la agencia oficial para el seguimiento del coronavirus en el país, el Instituto Robert Koch.



La incidencia de contagios por cada 100.000 habitantes es ya de 149,4 casos, muy por encima del centenar registrado la semana pasada, según un balance que añade 16.887 nuevos casos hasta 4,59 millones de afectados desde el inicio de la pandemia en un país donde ya han fallecido 95.729 personas como consecuencia.



La canciller saliente, Angela Merkel, se ha declarado "muy preocupada" por el aumento de las infecciones y las hospitalizaciones por coronavirus en Alemania y pedido a la población que no se descuide con la pandemia.



"Debería ser una preocupación para todos nosotros", ha declarado al periódico 'Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung'.



Alemania no ha declarado la vacunación obligatoria pero Merkel ha renovado sus peticiones para incrementar el ritmo de las inyecciones.



"El hecho de que, por ejemplo, dos o tres millones de alemanes mayores de 60 años todavía no estén vacunados me entristece mucho, porque eso podría marcar la diferencia para ellos tanto personalmente como para la sociedad en su conjunto", ha lamentado.