Coronavirus.- Australia permitirá la entrada sin cuarentena a viajeros procedentes de Nueva Zelanda

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de Australia permitirán la entrada en el país de viajeros procedentes de Nueva Zelanda a partir del lunes, ha anunciado este domingo el ministro de Turismo australiano, Dan Tehan.



Además, los ciudadanos australianos residentes en los estados de Nueva Gales del Sur, Victoria y la capital, Canberra, que estén vacunados contra la COVID-19 podrán realizar viajes internacionales a partir del mismo día sin tener que hacer cuarentena a su regreso.



"La reanudación del viaje sin cuarentena de Nueva Zelanda a Australia es otro marcador importante en nuestro camino a la recuperación", ha defendido Tehan, según recoge el diario 'The West Australian'.



El ministro ha asegurado que espera que la decisión venga acompañada de un aumento del turismo. "Alentará a más australianos a limpiar el polvo de sus pasaportes y planear sus próximas vacaciones" ha asegurado Tehan.



Aunque no deberán realizar cuarentena, los viajeros procedentes de Nueva Zelanda tendrán que realizarse una prueba PCR no más de tres días antes del viaje, y demostrar que están completamente inmunizados contra la enfermedad.



En Nueva Zelanda, un país de cinco millones de habitantes, se han registrado 28 muertes por la COVID-19 desde que comenzó la pandemia, mientras que en Australia, de alrededor de 25 millones de habitantes, se han registrado casi 1.700 muertes.