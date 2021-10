Centenares se manifiestan en Bruselas para pedir medidas contundentes contra el cambio climático

EFE/EPA/STEPHANIE LECOCQ

Bruselas, 31 oct (EFE).- Alrededor de 500 personas se manifestaron este domingo en Bruselas para pedir a los Estados adoptar medidas contundentes contra el cambio climático, cuando comienza la COP26 en Glasgow (Reino Unido).

La marcha, convocada por el movimiento Rise for Climate Belgium, partió a mediodía de la estación central de la capital belga y se dirigió a la sede bruselense del Parlamento Europeo.

Según la Policía de Bruselas, en torno a 500 asistentes participaron en el inicio de la manifestación, si bien los organizadores aseguran que la cifra creció hasta el millar durante el trayecto, indicó la agencia de noticias Belga.

"Nos gustaría conseguir el respeto del Acuerdo de París, porque la mayoría de Estados no se adhiere a ello", defendió el cofundador de Rise for Climate Belgium Kim Lê Quang.

Asimismo, manifestó su preocupación por el agua.

"Sabiendo que con el calentamiento viene la sequía, queremos que el agua potable disponible sea compartida y protegida de toda privatización", expuso.

Agregó que con la marcha se quiere animar a las instituciones de la Unión Europea a materializar el Pacto Verde Europeo, "cuyos objetivos se han fijado, pero los medios aún son demasiado débiles, según nuestro punto de vista".