Bon Jovi da positivo a la covid-19 antes de un concierto en Miami

Fotografía de archivo del cantante Jon Bon Jovi. EFE/Marcelo Sayão

Miami, 31 oct (EFE).- El rockero Jon Bon Jovi dio positivo a la covid-10 y no pudo participar en un concierto con su banda este sábado en un hotel de Miami Beach, informó el canal local 7News.

Antes del comienzo del concierto en Loews South Beach, una persona anunció que el cantante no iba a salir al escenario porque la prueba de covid-19 dio positivo, pero que su banda sí iba a actuar como estaba previsto.

"Jon se siente bien, pero se va directo a la cama", dijo escuetamente el portavoz, quien aseguró que ningún otro de los músicos dio positivo en las pruebas rápidas realizadas antes de la actuación.

7News mostró un vídeo en el que se ve al famoso rockero saliendo del hotel rodeado de otras personas y subiéndose a un lujoso automóvil conducido por el hombre que habló a los asistentes al concierto.

Jon Bon Jovi, de 59 años, es un músico, actor, compositor, filántropo y productor discográfico estadounidense, reconocido por ser el vocalista y líder de la banda de rock Bon Jovi.

Desde 2009 forma parte del prestigioso Salón de la Fama de los compositores.

De acuerdo con varios medios, el cantante está vacunado contra la covid-19 y no presenta síntomas.

Desde el viernes y hasta el domingo incluido el hotel Loews tenía programadas "actuaciones acústicas íntimas" de Bon Jovi y su banda, a las que el público solo podía asistir si presentaba certificado de vacunación o prueba negativa reciente.