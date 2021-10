Bayern, Liverpool, Salzburgo y Juventus apuntan a octavos

Los jugadores del Liverpool celebran su primer gol ante el Atlético de Madrid, obra de Mohamed Salah en el partido correspondiente a la fase de grupos de la Liga de Campeones. EFE/ Chema Moya

Madrid, 31 oct (EFE).- El Bayern Múnich, el Liverpool, el Salzburgo y el Juventus apuntan ya a los octavos de final de la Liga de Campeones, objetivo que pueden asegurar con dos jornadas de antelación si consiguen el triunfo en sus encuentros de la cuarta jornada que se van a completar el martes y miércoles próximo.

También puede sellar su pasaporte el Ajax aunque depende del Sporting portugués. Si suma los tres puntos y el cuadro luso no gana al Besiktas superará la fase de grupos.

El Bayern, el Liverpool y el Juventus transitan por el torneo con pleno de victorias. El Salzburgo está invicto. Tienen el pase en la mano. El campeón alemán recibe al Benfica; el conjunto de Jürgen Klopp espera al Atlético Madrid; el Salzburgo visita al Wolfsburgo y el Juventus juega como local ante el Zenit San Petersburgo.

El Bayern Múnich es el máximo goleador de la competición. Recupera al polaco Robert Lewandowski para la cita ante el Benfica después de haberse perdido el choque disputado en Lisboa, donde el cuadro germano goleó por 0-4. El equipo de Julian Nagelsmann, dominador de la Bundesliga, fue goleado en la Copa de Alemania, un accidente que pretende paliar con una clasificación prematura para octavos.

Pendiente de este duelo estará el Barcelona que nada contracorriente. Sergi Barjuan debutará en Europa como preparador del conjunto azulgrana que puede aprovechar las derrotas del Benfica para normalizar su situación en el grupo y llegar a tiempo a la segunda plaza. Para ello tiene que ganar en el estadio Olímpico de Kiev al Dinamo, al que superó en el Camp Nou por 1-0. Otra cosa sería poner en peligro la clasificación.

El Liverpool recibe en Anfield al Atlético Madrid. El conjunto de Jürgen Klopp, que ha recuperado la autoridad de años atrás, cuando logró el título, se impuso al conjunto español en Madrid. No le resultó fácil ante un adversario que jugó muchos minutos con un hombre menos y que estuvo cerca de empatar. No estará Antoine Griezmann en el equipo de Diego Pablo Simeone que pretende repetir la hazaña de su última visita a Anfield, cuando ganó y se clasificó para cuartos de final.

El choque se disputará después de que el Milan y el Oporto hayan completado su compromiso en el Giusseppe Meazza. Es relevante el duelo para el conjunto portugués que puja por la segunda plaza del cuarteto con el Atlético Madrid. El Milan todavía no ha puntuado. Ha perdido los tres encuentros que hasta ahora ha disputado.

El Salzburgo también puede sellar su clasificación. Ha ganado dos partidos y ha empatado uno pero tiene lejos al Sevilla y el Lille que juegan entre sí. Si el campeón austríaco gana solo uno de los dos -españoles o franceses- podría darle caza. Por lo que los octavos estarán asegurados para el cuadro de Matthias Jaissle si se impone en Alemania al Wolfsburgo tal y como hizo en la tercera fecha.

El Sevilla, por su parte, dará un paso al frente si obtiene los tres puntos en el estadio Sánchez Pizjuán contra el campeón francés. El conjunto de Julen Lopetegui busca su primera victoria. Ha empatado los tres partidos incluido el que jugó en el estadio Pierre Maureoy, sin goles, con el plantel galo.

El Juventus ha ganado todos sus partidos y tiene la clasificación en la mano. El cuadro de Massimiliano Allegri se aferra a la Liga de Campeones para paliar su gris papel en la Serie A. Tras ganar en Rusia al Zenit a última hora recibe al cuadro de San Petersburgo.

El campeón, el Chelsea, transita contracorriente desde que en la primera jornada perdió con el Juventus. Tiene en la mano la segunda plaza pero no puede fallar si quiere tener opciones de asaltar el primer puesto en la última jornada, cuando el equipo transalpino debe visitar Stamford Bridge. Por eso, el conjunto de Thomas Tuchel necesita ganar en Suecia al Malmoe.

El Real Madrid recibe al Shakhtar, al que goleó en Kiev en la última jornada para enderezar su situación europea después del tropiezo contra el Sheriff. El equipo de Carlo Ancelotti no termina de encontrar la estabilidad. Tras la goleada por 0-5 en Ucrania está a un gol de los 5.000 en la Liga de Campeones. En la pasada campaña, el conjunto de Donetsk ganó en el recinto blanco. El cuadro español dará un paso al frente hacia octavos si vuelve a sumar los tres puntos.

Mientras, el Sheriff pretende alimentar su historia y lograr su tercer triunfo en la competición. Perdió en Milan ante el Inter al que recibe el miércoles en Tiraspol.

El Villarreal puede rentabilizar la igualdad de su grupo. Después de golear en Suiza al Young Boys recibe en La Cerámica al representante helvético para asentarse en el segundo lugar del grupo. Está igualado a puntos con el Atalanta, que recibe al Manchester United, líder del cuarteto pero solo con dos puntos de distancia respecto al cuadro de Unai Emery y al italiano.

El París Saint Germain y el Manchester City siguen con su mano a mano por el liderato del Grupo A. El equipo francés, primero en la clasificación, visita al Leipzig en Alemania. Sufrió para ganar en el Parque de los Príncipes donde requirió del talento de Leo Messi y Kylian Mbappe para salir adelante. El cuadro germano aún no ha puntuado.

Solo un punto separa al PSG del City del español Pep Guardiola que goleó en Bélgica al Brujas al que espera el miércoles en el Etihad para prolongar su racha y aproximarse a la clasificación.