𝑪𝒂𝒓𝒐𝒍𝒊𝒏𝒂 𝐂𝐫𝐮𝐳 𝗢𝘀𝗼𝗿𝗶𝗼 arrasa en Instagram con sus últimas 5 publicaciones en redes

• Y bueno…que les puedo decir, tenemos un Piolin en casa, jamás me imagine que este gordo, popochooo, risueño, divinoooooooooo llegaría a hacernos tanto bien 💛💛💛 No veía la hora de subir esta foto, el disfraz más esperado jajajaja eso si, para llegar a esa medio risa pasamos por varios estados jajaja 🤣🤣🤣 algunos decían que mejor de mega mente jajaja pero para mi es mi PIOLIN DE AMOR 😍😍😍





• Ya me está gustando jajaja la gente cambia jajajaja #HarleyQuinn GRACIAS @titans.fx @adriano_morales @beautycoachs @lareinadelasextensiones @benjarejo @amparocastrocasta @blanquisromero_makeup @diaadiacaracoltv 🤣🤣





• Cuando tome la decisión de contar la situación de Salvador y mostrar su proceso muchos se molestaron, otros me juzgaron y hablaron sin saber. Hoy, 5 meses después solo puedo decir Gracias DIOS, Gracias Virgencita porque han sido los 5 meses más espectaculares de mi vida, si, así como se lee, nunca le dije a DIOS por que yo? Por que mi hijo? Jamás lo hice y jamás lo haría porque si no hubiera vivido lo que he vivido no sería lo que soy hoy en día. Gracias a cada ángel en mi camino @kemelahmedghotme @catorres1805 @fabioquijanogarcia @ricardorueda59 @ft.heidi_pedraza a cada una de las personas de @fsfb_salud a mi mamá @lumaosofe y a nuestra nanny Lúcerito, todos se han entregado desde el amor y el profesionalismo a cuidar a Salvador y lograr su recuperación. GRACIASSSS Mati por ser el mejor hermano del mundo, estoy muy orgullosa de ti. Esto es lo que quiero ver en todos los niños que tienen alguna situación se salud, esto es lo que se merecen los niños, nada menos a esto, la mejor atención y recuperación. Gracias Salvador por llegar a este mundo y escogerme para vivir esto de tu mano #salvadordesueñosregalodedios 😍





• Existimos los que no nos hemos casado jajajaja y existen los que se casan 1 y 2 veces. Tu felicidad es la nuestra, te amamos @cardozo_80 @yanethwaldman @andreasernafotos #PetitComite ya te mando audio @jessdelapena con resumen ejecutivo jajajaja 😍





• Me soñaba esto 😍😍🙏🏽🙏🏽 Te Amo Gordo. Foto: @jessdelapena ❤️❤️

Carolina Cruz Osorio (Tuluá, Valle del Cauca, Colombia, el 12 de junio de 1979) es una modelo, empresaria, periodista y presentadora colombiana.

En 1999, Carolina participó en Señorita Colombia, representando al Valle del Cauca donde ocupó el segundo lugar, siendo ganadora del título de Señorita Colombia Internacional o Virreina Nacional.

Después del concurso, continuó con trabajos de modelaje y reportería en El Noticiero del Espectáculo, para la programadora de Jorge Barón Televisión. En el 2000, se vinculó al Canal RCN, como conductora del show Comandos. Tras cinco años y luego de su participación en el reality show "Bailando por un sueño", el cual ganó, decidió no regresar a la presentación del magazín.

Posteriormente, creó su propia empresa, "Carolina Cruz Empresa Unipersonal" y "Carolina Cruz Joyerías y Accesorios". En 2007, presentó la tercera temporada del reality Cambio extremo. En agosto de 2018 se integró como presentadora al programa matutino Día a día de Caracol Televisión.