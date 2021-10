Argentina negocia "con firmeza" con el FMI para recuperar su soberanía

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, mantuvo hoy un encuentro con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, sobre la deuda de más de 46.000 millones de dólares, una situación sobre la que el país latinoamericano negocia "con firmeza" para recuperar su soberanía. EFE/EPA/ETTORE FERRARI

Roma, 30 oct (EFE).- El presidente de Argentina, Alberto Fernández, mantuvo hoy un encuentro con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, sobre la deuda de más de 46.000 millones de dólares, una situación sobre la que el país latinoamericano negocia "con firmeza" para recuperar su soberanía.

"Buen encuentro con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, para avanzar en negociaciones que nos permitan salir del lugar social y económicamente insostenible en donde el gobierno que me precedió dejó a nuestra amada Argentina. Negociar con firmeza es recuperar soberanía", escribió Fernández en un mensaje en las redes sociales.

El mandatario ha viajado a Roma para participar en la cumbre de líderes del G20 que concluye el domingo, y al margen mantuvo esta reunión con Georgieva, celebrada en la Embajada de Argentina en Italia y en la que estuvo acompañado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz.

El Gobierno argentino "continuó dialogando para avanzar en la negociación del nuevo programa que reemplace al fallido 'Stand By' acordado por el gobierno de Juntos por el Cambio", informó la Jefatura del Ejecutivo argentina en un comunicado.

Al término de la bilateral, ambas partes coincidieron en que "fue una buena reunión".

"De esta forma se sigue negociando para alcanzar un acuerdo que permita a la Argentina repagar la deuda heredada de la gestión anterior. En los próximos días habrá reuniones técnicas con el 'staff' para continuar el proceso", añadió la nota.

El jefe del Ejecutivo argentino intervino en la primera sesión de este sábado, dedicada a la economía y sanidad globales, y criticó que la deuda con el FMI "condena a generaciones", al tiempo que cargó contra "el capitalismo de la producción" y "la lógica de la especulación financiera".

También tuvo bilaterales con el presidente de Francia, Emmanuel Macron; con la jefa del Gobierno alemán, Angela Merkel, y el candidato a sucederla, Olaf Scholz; y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y en ellos aprovechó para "reafirmar la relación de Argentina con Europa" y hacer hincapié en la necesidad de que el país latinoamericano llegue al mejor acuerdo con el FMI "para que no se detenga la recuperación", dijo su canciller, Santiago Cafiero, en un encuentro con los medios en Roma.

Cafiero adelantó que los líderes del G20 harán mañana previsiblemente, en la declaración final, un llamamiento al FMI para que revise su política de sobrecargos en las tasas de interés de los préstamos, una cuestión que defiende Argentina.