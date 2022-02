AMP.- G20.- Draghi cierra el G20 pidiendo acciones: "Se nos juzgará por lo que hacemos, no por lo que firmamos"

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



El primer ministro de Italia, Mario Draghi, ha comenzado la clausura de la cumbre del G20 en Roma con una llamada a la acción para garantizar el cumplimiento de las propuestas, especialmente las medioambientales, reflejadas en el documento final del encuentro, que describió como un "éxito".



"Esta cumbre ha llenado de sustancia nuestras palabras", ha declarado Draghi antes de asegurar, no obstante, que la credibilidad del G20 "depende de nuestras acciones". "Seremos juzgados por lo que hacemos no por lo que firmamos", ha añadido el primer ministro y anfitrión del evento.



Uno de los éxitos conseguidos en el G20, según el primer ministro, es la decisión de "dejar atrás el carbón" con el cese a la financiación de las centrales de carbón en 2021.



"Estamos orgullosos" de los resultados obtenidos, explica, pero "es solo el comienzo", ha sentenciado antes de pasar el testigo al presidente de Indonesia, Joko Widodo, cuyo país ostentará la Presidencia del G20 en 2022, una cita que tendrá como tema 'Recuperarnos juntos, recuperarnos más fuertes'.



En el turno de preguntas posterior, Draghi reiteró que el sector privado está capacitado para contribuir económicamente a la transición ecológica "El dinero no es un problema, el sector privado puede destinar billones de dólares", ha aseverado el primer ministro.



Por último, Draghi volvió a defender el multilateralismo como la mejor herramienta para resolver los problemas comunes. En los últimos años "fuimos menos capaces de trabajar juntos, pero esta cumbre cambió la situación", ha indicado. "No ha sido fácil alcanzar un acuerdo, pero se ha podido hacer gracias al trabajo de los sherpas. Y es un éxito", declaró el jefe de Gobierno italiano.