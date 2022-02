AMP.-G20.-Boris Johnson advierte de que "no hay excusas para más procrastinación" en la lucha contra el cambio climático

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



El primer ministro británico, Boris Johnson, ha destacado el acuerdo alcanzado en el G20 de este fin de semana para limitar a 1,5ºC el calentamiento global y ha advertido de que ya "no hay excusas para más procrastinación".



"La ciencia tiene claro que necesitamos actuar ya para reducir a la mitad las emisiones para 2030 y mantener al alcance de la mano los 1,5 grados", ha destacado en rueda de prensa desde Roma, donde se han reunido este fin de semana los mandatarios de las 20 principales economías mundiales.



"Ese es el desafío. No voy a edulcorarlo. Creo que hay una oportunidad de avanzar. Es una cuestión de voluntad y liderazgo", ha advertido, al tiempo que ha señalado que "si fracasa la COP26, entonces todo será un fracaso".



Sobre el acuerdo del G20 para limitar el calentamiento, Johnson ha destacado que "todo el mundo se ha comprometido a mantener vivos los 1,5ºC", pero supone "una gota en el océano".



Johnson ha reconocido los recientes avances como los compromisos anunciados por Arabia Saudí, Australia o Rusia para alcanzar la neutralidad de emisiones de CO2 y ha destacado que Washington haya anunciado que duplica las ayudas climáticas, pero todo ello no basta.



"Estos compromisos son bienvenidos, pero son gotas en un océano que se calienta rápidamente", ha explicado. "Los países responsables de las emisiones históricas y actuales aún no están haciendo la parte que les correspondería", ha denunciado.



"Solo doce de los miembros del G-20 se han comprometido a las cero emisiones para 2050 o antes" y "apenas la mitad han presentado planes mejorados para reducir las emisiones de CO2 desde la cumbre de París de 2015", ha indicado. Además, Johnson ha destacado que a partir del 31 de diciembre no habrá más financiación para carbón en el extranjero.



En cuanto al contencioso pesquero con Francia, Johnson ha señalado que su postura "no ha cambiado" y ha expresado su extrañeza por las palabras el primer ministro francés, Jean Castex, "pidiendo explícitamente que Reino Unido sea castigado por abandonar la UE".



De lo contrario el Acuerdo de París de 2015 se verá desde el futuro no como el "momento en el que la Humanidad abrió los ojos al problema", sino como "el momento en el que nos achantamos y retrocedimos".