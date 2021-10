105-99. El esloveno Doncic brilla en el triunfo de Mavericks ante Kings

Imagen de archivo de Luka Doncic (d) de los Dallas Mavericks bloquea a Svi Mykhailiuk de los Toronto Raptors, durante un partido de la NBA disputado en Toronto (Canadá). EFE/ Warren Toda

Dallas (Texas, EE.UU.), 31 oct (EFE).- El escolta esloveno Luka Doncic volvió a ser el referente del ataque de los Mavericks de Dallas al quedarse a las puertas de un triple doble (23 puntos, 10 asistencias, 8 rebotes) y ayudarlos a ganar por 105-99 a los Sacramento Kings.

Doncic acertó un triple de 11 metros de distancia cuando sonaba la bocina y cortó una racha de última hora de los Kings que buscaron la remontada, en un partido en el que no tuvieron su mejor inspiración encestadora.

Los Kings recortaron una desventaja de 12 puntos a 92-89 con 4:53 por jugar. Con aproximadamente dos segundos en el reloj de 24 segundos, Doncic acertó el triple justo desde casi el centro de la pista del American Airlines Center de Dallas, donde se disputó el partido.

El alero Tim Hardaway Jr., a pesar de no tener su mejor toque de muñeca falló 9 de 14 tiros de campo, incluidos siete de 11 desde fuera del perímetro, llegó a los 16 puntos y también ayudó a la causa de los Mavericks (4-2), que tienen marca perfecta de 3-0 en su campo.

La victoria también le permitió a los Mavericks recuperarse de la derrota frustrante de 31 puntos que sufrieron el pasado viernes ante los Denver Nuggets (106-75). Dallas perdió tres encuentros con Sacramento la temporada pasada.

El pívot Richaun Holmes tuvo un doble-doble de 22 puntos y 13 rebotes como líder de los Kings, el alero Harrison Barnes agregó 15 tantos, que no fueron suficientes a la hora de evitar la derrota.

Los Kings perdieron por primera vez en cuatro partidos fuera de casa esta temporada.

Doncic anotó 10 de 21 tiros de campo, pero solo un triple de siete intentos, que al final sería el decisivo.

Los Mavericks fueron 12 de 37 detrás del arco y los Kings 7 de 36.

El ala-pívot alemán Maxi Kleber hizo su primera apertura de la temporada con los Mavericks en lugar del letón Kristaps Porzingis, quien se perdió su tercer partido consecutivo por rigidez en la espalda baja.

Pero Kleber, quien anotó siete puntos y cinco rebotes en siete minutos, se lastimó la espalda al final del primer cuarto y no regresó.