Un derbi por todo lo alto

Imagen de archivo de un partido entre Real Sociedad y Athletic de Bilbao. EFE/Javier Etxezarreta

San Sebastián, 30 oct (EFE).- El de este domingo en el Real Arena es un derbi vasco por todo alto, especialmente para la Real Sociedad, que es líder destacado y merecido en la tabla, aunque también para el Athletic, que está en un buen momento de juego y de resultados y decidido a auparse a una zona noble de la clasificación.

La Real sigue imbatida en el Reale Arena. Aunque no podrá contar con Mikel Oyarzabal, tiene a un Alex Isak en plena forma tras un mes de octubre espectacular.

El partido del jueves en Liga Europa contra el Sturm Graz, en el que se jugará buena parte de sus opciones continentales, no condicionará la alineación contra el Athletic porque este es un encuentro que da algo más de 3 puntos al que lo gana y porque la afición, que casi llenará el estadio, espera lo mejor de su equipo ante el eterno rival.

Isak lleva un mes pletórico, ha marcado goles con la selección sueca, también con la Real en Europa y por fin logró inaugurar su cuenta goleadora en la liga la pasada jornada ante el Celta, todo un buen síntoma que los donostiarras querrán seguir explotando.

La excelente actuación del guardameta australiano Matthew Ryan contra el Celta introduce una duda también en portería, pero aquí Alex Remiro, en su mejor campaña como guardameta txuri-urdin, sin ser titular indiscutible para el domingo, cuenta con la experiencia en este tipo de encuentros como una gran baza a su favor.

Arriba la tentación de jugar con los dos gigantes, Sorloth e Isak, es otra posibilidad pero los habilidosos Januzaj, Nais o Barrenetxea cuentan también con opciones en la amplia paleta de recursos de Alguacil esta temporada.

Siete posiciones por debajo de la Real, octavo, se encuentra el Athletic, tras sumar siete puntos en tres partidos. Está muy cerca de las posiciones europeas, a dos puntos de la Liga Europa y a cuatro de la de Campeones.

Tanto como esa buena racha de resultados, que se traduce también en una sola derrota en los diez partidos disputados, lo que ilusiona a los seguidores rojiblancos es el juego que está mostrando el equipo dirigido por Marcelino García Toral.

Un fútbol fluido y vertical que genera muchas ocasiones y con el que batió hace una semana al Villarreal en San Mamés y arrolló el martes en Cornellá-El Prat a un Espanyol al que libró de la goleada la espléndida actuación de Diego López, máximo responsable del punto que logró su equipo entre el festival de ocasiones bilbaínas.

Con ese buen sabor, el Athletic visita el Real Arena dispuesto a sumar en una segunda salida consecutiva los tres puntos que no consiguió en Barcelona, donde encadenó su quinto partido sin perder a domicilio. Una buena racha de visita, donde todavía no ha perdido, aún con solo una victoria.

Al choque de mañana, el Athletic acude con "el resquemor" de la final de Copa perdida la temporada anterior en el más clásico de los derbis vascos, según confesó durante la semana Yeray Álvarez. Una derrota que dolió mucho en Bilbao y que quiere cerrar el conjunto vizcaíno con una victoria en Anoeta que no logró justo tras la final por un grave error defensivo ya con el partido terminándose.

Marcelino podrá contar con Íñigo Martínez, baja de última hora el martes por problemas estomacales, pero no con Daniel Vivian, el joven central que tan bien lo ha hecho supliendo al ausente Yeray. El bravo central de Barakaldo, no obstante, ya está recuperado de la lesión en un tendón rotuliano que le ha tenido de baja desde la pretemporada y reapareció ante el Espanyol a muy buen nivel.

Completan la lista de bajas Asier Villalibre y Oier Zarraga, sin los que Marcelino pierde opciones de recambio desde el banquillo, y Yuri Berchiche y Peru Nolaskoain, lesionados de larga duración.

Aún con esas ausencias obligadas, el técnico asturiano podrá poner en liza su once tipo habitual. Si acaso, podría entrar Oihan Sancet, ya titular el martes en un día de rotaciones, por Raúl García y quedarse Íñigo Lekue en el lateral izquierdo en lugar de Mikel Balenziaga para que siga Oscar de Marcos en el derecho o dar la alternativa a Alex Petxarroman, único fichaje de la temporada precisamente procedente de la Real.

Son fijos de inicio Unai Simón, Yeray, Íñigo Martínez, Vencedor, Dani García, Berenguer, Muniain e Iñaki Williams.

- Alineaciones probables:

Real Sociedad: Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Muñoz; Zubimendi, Silva, Merino; Isak, Sorloth o Januzaj y Portu.

Athletic: Unai Simón; Lekue, Yeray, Íñigo Martínez, Balenziaga; Berenguer, Vencedor, Dani García, Muniain; Raúl García e Iñaki Williams.

Árbitro: Martínez Munuera ( Comité Valenciano).

Estadio Reale Arena (Domingo 21:00).

Posiciones: Real Sociedad (1.°, 24 puntos). Athletic (8.°, 17 puntos)

La clave: si la Real puede hacer su juego, con el extra de la afición, será un poco más favorita en este encuentro.

El dato: Imanol Alguacil solo ha perdido un derbi, aunque Marcelino García Toral es el entrenador de Primera que mejores resultados obtiene ante los guipuzcoanos.

La frase:

Imanol Alguacil: "El derbi ha sido desde que era niño el partido más especial para mí".

Marcelino: "Sería un grave error considerar este partido como una revancha. Enfrentarnos a la Real es igual que hacerlo al Alavés o al Real Madrid. Es uno de nuestros 19 rivales y hay que afrontarlo como uno más".

El entorno: la afición está encantada con el equipo y apoyará, cercano al lleno del Reale Arena, en la noche del domingo.