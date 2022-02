Sudán.- La oposición sudanesa sale a las calles en la Marcha del Millón contra el golpe de Estado

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



La oposición al golpe de Estado del pasado 25 de octubre en Sudán ha salido este sábado a las calles de Jartum bajo la consigna de la Marcha del Millón para mostrar su oposición a la asonada y a su líder, el teniente general Abdelfatá al Burham.



Varias columnas han comenzado la marcha desde distintos puntos de la capital sudanesa como Al Shayara, Kalalaka, Sur, y Nilo Oriental, pero las fuerzas de seguridad han cortado ya arterias clave como la calle Al Matar, la calle Obaid Jatam o la calle Al Sitín, informa el diario 'Sudan Ajbar'.



La televisión sudanesa Al Sharq ha confirmado estrictas medidas de seguridad desplegadas en torno al Palacio Presidencial, el Cuartel General de las Fuerzas Armadas y otras sedes clave.



"No vamos a tolerar que se ataque a manifestantes pacíficos con disparos. No nos va a hacer retroceder, sino que solo fortalece nuestra determinación", ha subrayado uno de los manifestantes, Haitham Mohamed, en declaraciones recogidas por el diario británico 'The Guardian'.



"El ruido de los truenos no es una advertencia, sino la promesa inevitable de un terremoto para la tiranía. Aquí está el millón que comienza a avanzar", ha publicado en un comunicado el Comité de Médicos de Sudán, una de las organizaciones más combativas. El objetivo es claro: "que caigan todas las formas de tiranía".



Precisamente este sábado, el Comité de Médicos de Sudán ha informado de la muerte de Mustafá Ahmed Muhayedín, un "mártir revolucionario" fallecido tras resultar herido por disparos de las fuerzas de seguridad el pasado martes. "Con esto el número de mártires confirmados por la Comisión asciende a siete", ha destacado.



Mientras, el Gobierno democrático derrocado en el golpe de Estado ha instado a los miembros de las fuerzas de seguridad "que se abstengan de utilizar la violencia contra los ciudadanos que rechazan el golpe militar y socava la transición democrática". Además, ha hecho un nuevo llamamiento a ceñirse a los métodos de "resistencia pacífica".



Además, en el comunicado, publicado en la página en Facebook del Ministerio de Información, denuncia el corte de las comunicaciones por teléfono móvil, líneas fijas e Internet. "Nuestro pueblo, que derrotó al régimen autoritario, es capaz de derrotar a todas las máquinas de matar y aterrorizar y continuar con su sueño de una patria democrática libre", sostiene.



Ya desde la noche del viernes las fuerzas de seguridad han cerrado pasos estratégicos y levantado controles en Jartum y su ciudad gemela, Omdurman, al otro lado del Nilo Azul. Precisamente los puentes tendidos sobre el río están desde el viernes bajo control militar.



Desde el exterior, el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, ha advertido a las fuerzas de seguridad sudanesas de que deben respetar los Derechos Humanos y ha señalado por "inaceptable" cualquier tipo de eventual violencia contra manifestantes pacíficos.



Estados Unidos sigue apoyando "al pueblo de Sudán en su lucha no violenta por la democracia", ha publicado Blinken en su cuenta en Twitter.