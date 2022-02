Rusia/Moldavia.- Gazprom y Moldavia acuerdan extender durante cinco años más el contrato de suministro de gas

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



La compañía energética rusa Gazprom y el Gobierno de Moldavia han alcanzado este viernes un acuerdo para extender durante cinco años más el contrato del gas, después de que la empresa amenazara con cortar el suministro al país si este no saldaba una deuda de 600 millones de euros.



La empresa ha asegurado en un comunicado que la decisión llega después de una negociación entre el presidente del Comité de Dirección de Gazprom, Alexei Miller, y el ministro de Infraestructura y Desarrollo Regional moldavo, Andrei Spinu, en San Petersburgo.



Aunque ninguna de las partes ha ofrecido detalles sobre las condiciones del acuerdo, según Gazprom estas son "mutuamente beneficiosas". Según recoge la agencia de noticias DPA, durante la negociación en San Petersburgo se acordó también el precio de la deuda que el país debe abonar a la compañía rusa.



El día anterior, la Comisión Europea había acordado respaldar con 60 millones de euros a Moldavia ante la crisis energética que amenazaba con causar un posible fracaso de las negociaciones con Gazprom, a través de un paquete de ayuda extraordinaria para paliar el alza de los precios de la energía en las poblaciones más vulnerables.



La crisis se intensificó hace dos semanas, después de que Spinu anunciara que Moldavia estaba buscando acuerdos con Rumanía, Ucrania y Rusia tras criticar a la compañía por subir los precios de 550 dólares por mil metros cúbicos a 790 dólares, un listón que "no está justificado ni es realista" para el país más pobre de Europa, declaró el también viceprimer ministro.



En respuesta, Gazprom denunció el sábado pasado que el Gobierno moldavo adeuda una cantidad estimada de 600 millones de euros y avisó de que, si no saldaba el montante y firmaba un nuevo contrato para el 1 de diciembre, cortaría el suministro de gas, según un portavoz.



El Parlamento moldavo aprobó el pasado viernes el inicio de un estado de emergencia nacional de 30 días de duración a petición del Gobierno para paliar la crisis energética que hubiera provocado el fracaso de las negociaciones.