R.Unido/Francia.- Johnson sugiere que Francia podría estar violando el acuerdo comercial con su disputa pesquera

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El primer ministro británico, Boris Johnson, ha avisado este sábado de que Francia ya podría estar violando los términos del acuerdo comercial posterior al Brexit y ha llegado a amenazar con represalias si París se niega a dar marcha atrás en una disputa por los derechos de pesca.



"Estamos un poco preocupados de que Francia pueda estar a punto de entrar en un incumplimiento, o que ya lo esté haciendo", ha declarado Johnson en comentarios a Sky News antes del comienzo de la cumbre del G20 en Roma.



"Si uno de nuestros socios decide violar el Acuerdo de Comercio y Cooperación que firmamos, entonces obviamente ese es un asunto que tendremos que seguir", ha indicado sobre el desacuerdo existente sobre el acceso a las zonas pesqueras británicas.



De hecho, Johnson ha llegado a plantear la posibilidad de activar el mecanismo de resolución de disputas del acuerdo. "Por supuesto que no lo descarto", ha manifestado.



Francia ha acusado al Reino Unido de denegar sin motivo justificable las licencias a sus barcos, mientras que Londres insiste en que está cumpliendo de manera justa las reglas de su acuerdo posterior al Brexit.



En este sentido, el Gobierno de Francia ha afirmado que casi la mitad de las solicitudes de licencia presentadas por los pescadores franceses aún no han sido aceptadas, pese a haber presentado los documentos solicitados por las autoridades británicas para corroborar que se cumple con los acuerdos del Brexit.



Según el acuerdo comercial del Brexit alcanzado a finales de 2020, los pescadores europeos pueden operar en aguas británicas siempre que puedan demostrar que anteriormente ejercían allí su actividad.



Johnson no ofreció ninguna indicación de lo que los franceses han hecho que pueda constituir una violación de ese acuerdo, pero tiene previsto reunirse con el presidente francés, Emmanuel Macron, al margen de la cumbre del Grupo de los 20 en la capital italiana.



Es la segunda cumbre internacional de este año en la que Johnson y Macron se han visto envueltos en una disputa sobre la relación del Reino Unido después del Brexit con la Unión Europea. En el G-7 que Johnson organizó en Cornualles en junio, el líder británico amenazó con suspender los compromisos del Reino Unido para controlar las mercancías enviadas a Irlanda del Norte, mientras que su entonces ministro de Exteriores, Dominic Raab, calificó la posición de la UE de "ofensiva".



A pesar de la acusación contra Francia, Johnson ha manifestado su intención de mirar más allá de la cuestión de la pesca y ha asegurado que la lucha contra el cambio climático es una prioridad mucho mayor en su relación con Macron y otros líderes mundiales.



"Las cosas que unen a Francia y al Reino Unido son mucho más importantes que las que nos dividen" ha manifestado. "Emmanuel Macron y yo compartimos una perspectiva común que es que el cambio climático es un desastre para la humanidad y que tenemos las herramientas para enfrentarlo", ha añadido.