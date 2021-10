Ricky Rubio cree que los Cavaliers pueden mejorar en los finales ajustados

EFE/JAVIER ROJAS

Los Ángeles (EE.UU.), 30 oct (EFE).- Los Cleveland Cavaliers han comenzado la temporada dando buenas sensaciones y este viernes casi ganan a domicilio a Los Angeles Lakers (113-101), pero Ricky Rubio, en declaraciones a Efe tras el partido, vio margen de mejora para su equipo "en los finales ajustados".

Rubio señaló que, en un equipo tan joven como los Cavs, la "experiencia" de desenlaces disputados es importante para que el equipo crezca y para que sepa leer "el momento del partido".

"No tenemos que perder el control ni los nervios a pesar de que ellos (en algún momento) puedan estar metiendo más. Tenemos que seguir jugando nuestro juego", indicó.

También consideró que los Cavaliers pueden elevar su nivel en el aspecto defensivo.

"Estamos haciendo cosas muy buenas en defensa, pero con la envergadura y la altura que tenemos, sobre todo en el quinteto inicial, eso es algo que podemos aprovechar", afirmó.

El base español firmó una actuación destacada con 18 puntos (6 de 15 en tiros, 3 de 8 en triples), 6 rebotes, 4 asistencias y 3 robos frente a 3 balones perdidos en 32 minutos.

Rubio fue especialmente protagonista en el tercer cuarto, donde anotó dos triples seguidos y agarró el timón de un partido que los Cavaliers dominaron hasta el tercer cuarto.

Pero finalmente los Lakers remontaron el encuentro en el último parcial gracias a LeBron James (26 puntos y 8 asistencias) y Carmelo Anthony (24 puntos con 6 de 8 en triples).

"Cuando juegas contra equipos así tienes que ser perfecto", admitió Rubio, quien no obstante se mostró "feliz" por haber plantado cara a los Lakers en su cancha.

Esta derrota ante los Lakers rompió una racha de tres victorias seguidas de los Cavaliers, que ahora tienen un balance de 3-3 y que el sábado se enfrentarán a los Phoenix Suns.

Pese al resultado frente a los Lakers, Rubio consideró que los Cavaliers habían jugado "un buen partido".

"En el último cuarto al final no hemos movido bien el balón. Ellos han jugado más agresivo y la experiencia que tienen ha superado a lo que nosotros hemos jugado", explicó.

"El marcador no refleja exactamente el partido que ha sido. Ha sido un partido ajustado que al final se nos ha escapado", dijo.

Con jóvenes promesas como Collin Sexton o Evan Mobley, los Cavaliers han arrancado la temporada con buen pie y Rubio se mostró satisfecho por el inicio de su conjunto.

"Si competimos así, las expectativas (para esta temporada) son muy grandes", aseguró.

"La verdad es que hemos empezado la temporada con buena nota, hemos empezado con muchas ganas. Eso es algo que se refleja en el resultado. Si seguimos compitiendo como estamos, y mejorando porque somos un equipo joven que tiene proyección, podemos hacer una gran temporada", defendió.