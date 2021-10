Ranking Spotify en México : Top 10 de los 10 pódcast más exitosos de hoy sábado, 30 de octubre

Escuchar pódcast se ha vuelto parte de nuestro día a día. La gran oferta disponible se nos ha colado sin que nos diéramos cuenta. Ya sea en casa, en el trabajo o en cualquier viaje, ya no tienes que buscar demasiado: encontrarás producciones que tienen un público fiel, gracias a su enorme calidad en forma y contenido.

La noticia es que Spotify realiza un conteo para compartir qué es lo que la gente está escuchando en tiempo real. La plataforma de transmisión busca convertirse en un referente en el sector. Por eso, tiene en su haber una oferta muy interesante, entre la que están los 10 pódcast más buscados, que te detallamos a continuación.

1. La Cotorrisa

Ricardo Pérez y Slobotzky se ponen a cotorrear como siempre, pero ahora lo están grabando. Escuchalos todos los miercoles hablando de noticias extrañas, datos curiosos, anecdotas hilarantes y aliviana el ombligo de la semana.

2. Relatos de la Noche

En la tradición de los clásicos de la radio, aquí se cuentan las historias, relatos y leyendas que habitan las calles de México e Iberoamérica. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

3. Leyendas Legendarias

Un podcast de comedia donde cada semana exploraremos historias de asesinos en serie, fantasmas y eventos históricos peculiares, notorios o fantásticos. (Spanish)

4. Horóscopo de Hoy

¡Bienvenido a Horóscopo de Hoy, un programa que te dará un pronóstico diario de tu propia vida! Aquí te guiaremos en temas sobre crecimiento personal, carrera profesional, el amor y todo lo que las estrellas tienen para ofrecer. Horóscopo de Hoy es un Original de Spotify.

5. Crónicas Obscuras

Existe una frontera entre la fantasía y la realidad que se desdibuja para alimentar nuestro miedo, donde lo imposible es impredecible y el terror es espejo de tu realidad. Estas son nuestras Crónicas Obscuras, una serie de terror en podcast altamente inmersiva. Atrévete a conocer la historia de La Reina Obscura, protagonizada por Ana de la Reguera.

6. Nada Que Ver

Nada Que Ver es la guía definitiva para que siempre encuentres nuevas series y películas en Netflix. Desde México y para toda América Latina, Plaqueta, Javier Ibarreche y Luisa Iglesias Arvide analizan los últimos estrenos, se sumergen en las profundidades del catálogo, te presentan joyas ocultas y comparten datos e historias que no conocías. Un podcast de Netflix.

7. Inglés desde cero

Aprende inglés desde cero, gratis y con nativos del idioma formados en su enseñanza.

8. CREATIVO

Roberto Mtz se sienta a platicar con personas creativas destacadas de distintas industrias para aprender un poco sobre su forma de ver la vida.

9. Historia para Tontos Podcast

WEEEEEEY.. Somos un podcast enfocado en contar la historia de una manera divertida, siempre buscándole el punto interesante, real y sabroso.tenemos la idea de que al que no le guste la historia es por que se la contaron mal y para contar la historia siempre tiene que haber un WEEEEEY. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

10. La Corneta

Música, actualidad, estilo de vida y humor

Ojalá que te hayamos entusiasmado con este resumen de los pódcast más escuchados en México. ¡Anímate a descubrirlos en Spotify!

Hay miles de horas de audios con el mejor contenido. Todos sabemos que Spotify es experto en transmitir producciones de renombre en diversos formatos y esta no es la excepción.

No te quedes atrás y síguenos en el viaje.