Ranking iTunes en Ecuador : Top 10 de las películas más vistas de hoy viernes, 29 de octubre

Sácale el jugo a tu tiempo de ocio. En vez de desperdiciarlo en la búsqueda de las mejores pelis, usa las herramientas que te da esta plataforma de transmisión.

iTunes posee una lista con lo mejor de su oferta cinematográfica, donde se ordenan según la predilección de los usuarios. Lo más interesante es que este ranking se actualiza en tiempo real. En vez de malgastar tu tiempo, aprovecha tus minutos previos en hacerte algo para picar.

Seguro que muchas de ellas ya las has visto, pero habrá otras que te pueden interesar, ¡así que ya ponte a ello! Estas son las 10 pelis más buscadas en Ecuador:

1. La patrulla canina: la película

La patrulla canina está en racha. Cuando Humdinger, su mayor rival, se convierte en alcalde de la cercana Ciudad Aventura y empieza a causar estragos, Ryder y los heroicos cachorros se ponen en marcha para enfrentarse a este nuevo desafío. Mientras uno de los cachorros debe enfrentarse a su pasado en Ciudad Aventura, el equipo encuentra ayuda en una nueva aliada, la inteligente perrita salchicha Liberty. Juntos y armados con nuevos y emocionantes artefactos y equipos, la patrulla canina lucha por salvar a los ciudadanos de Ciudad Aventura.

2. Guerra Mundial Z

Cuando el mundo comienza a ser invadido por una legión de muertos vivientes, Gerry Lane, un experto investigador de las Naciones Unidas, intentará evitar el fin de la civilización en una carrera contra el tiempo y el destino. La destrucción a la que se ve sometida la raza humana lo lleva a recorrer el mundo entero buscando la solución para frenar esa horrible epidemia.

3. Entre fantasmas

emeteria nalgastunas,es una moza de Osa ontielapodada "las cantaros generosos",que ve cosas raras desde que estubo en el pajar con el hijo del tio zacarino..en pleno frenesi le arreo con la azada en la cabeza y desde entonces la muchacha esta algo perdida

4. ¿Quién teme a Virginia Woolf?

George y Martha son un matrimonio que se profesa un odio salvaje. Ambos tienen personalidades autodestructivas, conocen perfectamente las debilidades del otro y saben cómo exasperarlo. George es un profesor de historia alcohólico. Martha, la hija del director de la universidad donde George da clases, es una mujer frustrada y vulnerable. Un sábado por la noche, después de una fiesta, invitan a su casa a un nuevo profesor y a su esposa. La presencia de esta pareja no evita que Martha y George se humillen y maltraten como de costumbre. A través de este cruel juego sale a relucir la verdad tanto sobre los anfitriones como sobre los invitados.

5. Cincuenta sombras liberadas

Creyendo que han dejado atrás las sombras del pasado, Christian y Anastasia disfrutan de su relación y de su vida llena de lujos. Pero justo cuando Ana empieza a relajarse, aparecen nuevas amenazas que ponen en riesgo su felicidad.

6. Juntos y revueltos

Un hombre y una mujer va un resort con sus respectivas familias y no pueden ocultar su sorpresa al verse el uno al otro. Ya se conocían, había tenido una cita a ciegas hace algún tiempo, una cita cuyo resultado no había sido para nada satisfactorio. No obstante, contra todo pronóstico, la tracción que entonces no sintieron hace ahora su aparición. Pero ellos no son los únicos que se ven beneficiados por esto, sus hijos también saben sacar partido a la situación, convirtiendo la creciente relación en algo de lo que pueden sacar provecho.

7. Escobar: Paraíso perdido

Nick, un joven surfista, cree que todos sus sueños se han hecho realidad cuando va a visitar a su hermano en Colombia. Con el trasfondo idílico de lagunas azules y blancas playas, Nick se enamora perdidamente de una bella joven llamada María. Todo parece perfecto hasta que Nick conoce al tío de la joven, un tal Pablo Escobar.

8. American Psycho

En un mundo moralmente plano en el que la ropa tiene más sentido que la piel, Patrick Bateman es un espécimen soberbiamente elaborado que cumple todos los requisitos de Master del Universo, desde el diseño de su vestuario hasta el de sus productos químicos. Es prácticamente perfecto, como casi todos en su mundo e intenta desesperadamente encajar en él. Cuando más intenta ser como cualquier otro hombre adinerado de Wall Street, más anónimo se vuelve y menos control tiene sobre sus terribles instintos y su insaciable sed de sangre, que lo arrastra a una vorágine en la que los objetos valen más que el cuerpo y el alma de una persona.

9. The Little Death

The Little Death es una comedia realmente original sobre el sexo, el amor, las relaciones y los tabúes en una narración de varias historias.

10. No respires 2

El ciego se ha estado escondiendo durante años en una cabaña aislada y ha acogido y criado a una niña que perdió a sus padres en un incendio en una casa. Su tranquila existencia se hace añicos cuando un grupo de secuestradores aparece y se lleva a la niña, lo que obliga al Ciego a dejar su refugio seguro para rescatarla.

¿Sabes cuál es la plataforma con la mejor oferta de producciones cinematográficas? ¡iTunes, por supuesto! ¿Conoces cuáles pelis famosas tiene disponibles para ti?

La intención de iTunes es que los usuarios reconozcan sus filmes más populares. Así, podrán hacerse una idea de las que más se adaptan a sus gustos, para recomendarlos a sus familiares y amigos. ¿Qué clásicos estarán disponibles próximamente? Lo único seguro es que la lista no para de crecer.

Mientras tanto, te podemos adelantar que estas son las 10 pelis más famosas que tenemos.