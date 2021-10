Ranking Hulu en Estados Unidos : Top 10 de las series más vistas de hoy viernes, 29 de octubre

En un mercado tan saturado como el de los servicios de transmisión por internet, estas plataformas luchan por comprar las mejores series. Hulu no es ajeno a esta realidad y, dispuesto a convertirse en un fuerte contrincante, facilita a sus suscriptores la lista de sus 10 series con mayor número de visualizaciones en Estados Unidos.

Hablamos del listado que clasifica los títulos según quién está viendo qué en tiempo real. Si estás interesado en conocer qué contenidos de calidad hay disponibles, sigue leyendo los siguientes párrafos.

1. Dopesick: Historia de una adicción

La historia de cómo una empresa desencadenó la peor epidemia de drogas en la historia de Estados Unidos. Mire en el epicentro de la lucha de Estados Unidos con la adicción a los opioides, desde una comunidad minera angustiada de Virginia, hasta los pasillos de la DEA y la opulencia de "un por ciento" Big Pharma Manhattan.

2. A Million Little Things

Un grupo de amigos de Boston que se sienten atrapados en la vida experimentan una inesperada llamada de atención después de que uno de sus amigos muere inesperadamente.

3. BMF

El drama del narcotráfico está inspirado en la historia real de dos hermanos que se levantaron de las deterioradas calles del suroeste de Detroit a fines de la década de 1980 y dieron a luz a una de las familias criminales más influyentes del país. Gira en torno a los hermanos Demetrius "Big Meech" Flenory y Terry "Southwest T" Flenory, quienes juntos llevaron su visión más allá del tráfico de drogas y hacia el mundo del hip-hop. El drama, según Starz, contará una historia sobre el amor, la familia y el capitalismo en la búsqueda del sueño americano.

4. Chicago P.D.

Serie de TV (2014-Actualidad). Spin-off de la serie Chicago Fire. Narra las historias del Distrito 21 del Departamento de Policía de Chicago, hombres y mujeres que lo dan todo para proteger su comunidad El distrito 21 está compuesto por dos grupos, los uniformados que patrullan la ciudad y se enfrentan a los delitos callejeros y la unidad de inteligencia, que combate los grandes delitos - crimen organizado, tráfico de drogas, asesinatos y más.

5. Chicago Fire

El espectáculo sigue las vidas de los bomberos y paramédicos que trabajan en el Departamento de Bomberos de la ciudad de Chicago en la estación de bomberos 51, formada por el Camión 81, el Escuadrón 3, la Ambulancia 61 y el Batallón 25.

6. Chicago Med

Chicago Med se describe como "un viaje emocional a través del caos del día a día del hospital más explosivo de la ciudad y el equipo de valientes médicos que lo mantiene unido." La serie hace frente a casos inspirados por acontecimientos de la actualidad, además de entrelazar con los personajes de Chicago Fire y Chicago P.D.

7. Aquellos maravillosos años

Serie de TV (1988-1993). 6 temporadas. 115 episodios. Kevin Arnold vive en el seno de una familia de clase media norteamericana durante el final de los años 60 y la década de los 70. Kevin medita sobre todo lo que le pasó en aquellos turbulentos pero maravillosos años, llenos de cambios sociales, económicos y culturales y en los que siendo un joven se enfrentaba a la adolescencia como una lucha casi diaria. Vietnam, el hombre en la luna, el movimiento hippie, el amor libre, el comunismo, el racismo, la política.. había mucho sobre qué pensar y discutir. Con quien más discutía era con su padre Jack y su hermano Wayne, aunque en el fondo todos se querían. Su hermana Karen era un poco hippie y no tuvo demasiado trato con ella y su madre Norma.. bueno, una madre a tiempo completo. También estaba su noviecita, la guapa Winnie Cooper (Danica McKellar) y su mejor amigo, Paul Pfeiffer.

8. Los Goldberg

The Goldbergs es una comedia a una cámara, creada por Adam F. Goldberg. La trama de la ficción está ambientada en una familia de los 80 y basada en la experiencia personal, en esta época, del propio creador de la serie.La matriarca de la familia Goldberg es una compradora compulsiva, demasiado protectora y autoritaria sin límites. Adam de 11 años, es el pequeño de la familia. Vivió los 80 como años de gloria, armado con una cámara de vídeo para poder dejar constancia de la locura de la época.La familia la terminan de completar Murray, el temperamental y malhumorado patriarca; Erica y Barry, los dos hijos mayores de 16 y 17 años respectivamente; y el querido abuelo 'Pops', un descarado conquistador que guía a su nieto pequeño en los caminos del amor.

9. The Voice USA

The Voice es un concurso de talentos y competencia de canto estadounidense, emitido por NBC y ganador de un Emmy Award. Basado en el formato original de The Voice of Holland, el concepto del show es el de hallar nuevos talentos de canto (solistas o dúos) entre los aspirantes,​ elegidos de audiciones públicas. El ganador es determinado por votaciones a través de teléfonos, Internet, SMS e iTunes Store mediante los sencillos de cada concursante.

10. Addio al nubilato

Cinco jóvenes, amigas desde la secundaria, se reúnen para celebrar la despedida de soltera de una de ellas. De una suite a un local de striptease, hasta llegar a su antiguo instituto, durante toda la velada, ni rastro de la futura novia. Mientras tanto, las amigas hablan de los hombres, de sus frustraciones, de sus ambiciones, de sexo y de amor.

¿Sabías algo acerca de todos estos exitazos que están arrasando en Hulu?

La plataforma está conquistando a sus suscriptores con estos títulos y cada vez son más las visualizaciones. ¿Qué otros planes tiene esta compañía para nosotros? ¿Seguirá sorprendiéndonos este año?

Parece que tendremos que esperar para conocerlos.