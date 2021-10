Ranking HBO en Perú : Top 10 de las películas más vistas de hoy viernes, 29 de octubre

Nunca habíamos tenido al alcance de nuestras manos tantas películas como en la actualidad. Pero surge un inconveniente: ya no es nada sencillo encontrar la próxima para ver. Los usuarios de HBO solemos ir a lo fácil y apuntar a las novedades.

1. Maligno

Madison es una mujer que tiene unas macabras pesadillas que la dejan completamente paralizada. Aterrada por lo que ve en ellas, Madison no consigue dormir por las noches ni vivir por el día. Pero el terror cada vez se irá apoderando de ella cuando descubra que esas pesadillas no son sueños, sino que son hechos de la vida real.

2. Cry Macho

Texas, 1978. Una ex estrella de rodeo y criador de caballos retirado (Eastwood) acepta un encargo de un antiguo jefe: traer a su hijo pequeño desde México de vuelta a casa para alejarlo de su madre alcohólica. En el viaje, ambos se embarcarán en una inesperada aventura.

3. La Liga de la Justicia: La paradoja del tiempo

Barry Allen despierta en una realidad alternativa, donde descubre que ningun héroe de la Liga de la Justicia existe, a excepción de Batman, Aquaman y Wonder Woman; estos dos últimos tienen una enorme guerra, incluso los Atlantes de Aquaman inundaron Europa y las Amazonas conquistaron Inglaterra.

4. American Pie presenta: Las chicas mandan

¡Es el último año! Annie, Kayla, Michelle y Stephanie deciden finalmente aprovechar su poder femenino y unirse para conseguir lo que quieren. Los chicos no sabrán qué los golpeó cuando sus atrevidas novias son las que están tomando las decisiones.

5. Wonder Woman: Linaje

Diana decide pelear para salvar a su amor Steve Trevor y recuperar ambos a Estados Unidos. Tras convertirse en la "embajadora de la paz", su voluntad, tan fuerte como su cuerpo y su propio espíritu, le lleva a encomendarse a una misión en la que debe ayudar a una joven que forma parte de una organización llamada Villainy, Inc., cuyos miembros están planeando invadir la isla de Themyscira.

6. Godzilla vs. Kong

Godzilla y Kong, dos de las fuerzas más poderosas de un planeta habitado por todo tipo de aterradoras criaturas, se enfrentan en un espectacular combate que sacude los cimientos de la humanidad. Monarch (Kyle Chandler) se embarca en una misión de alto riesgo y pone rumbo hacia territorios inexplorados para descubrir los orígenes de estos dos titanes, en un último esfuerzo por tratar de salvar a dos bestias que parecen tener las horas contadas sobre la faz de la Tierra.

7. Wonder Woman 1984

En 1984, en plena guerra fría, Diana Prince, conocida como Wonder Woman se enfrenta al empresario Maxwell Lord y a su antigua amiga Barbara Minerva / Cheetah, una villana que posee fuerza y agilidad sobrehumanas.

8. Cómo sobrevivir en un mundo material (Kajillionaire)

Dos estafadores han pasado 26 años entrenando a su única hija para estafar, estafar y robar en todo momento. Durante un atraco desesperado y apresuradamente concebido, encantan a un extraño para que se una a ellos, solo para que todo su mundo se ponga patas arriba.

9. La Liga de la Justicia: Guerra

Ésta película Justice League: War es un film de animación que se basa en los cómics de superhéroes clásicos y en los cuales una serie de personajes con superpoderes se unen para hacer frente a la invasión de los alienígenas, un tema clásico de la época. Esta liga no se forma de una sola vez y en la película se ve como los superhéroes también tienen sus desavenencias y que formar un grupo con este tipo de personas no es sencillo. Los primeros integrantes fueron Batman y Linterna Verde y es donde empiezan los problemas, ya que al segundo no le gusta que el primero sea un simple ser humano, cuyos poderes proceden de la técnica. A ellos se une Superman, que incluso intenta matar a los dos anteriores, aunque por suerte no lo hace cuando Batman lo llama por su nombre de pila, momento en el cual se detiene. Wonder Woman también entrará en la liga y a ella se sumarán más superhéroes que como siempre intentarán acabar con el mal.

10. The Silencing

Un cazador reformado se involucra en un juego mortal de gato y ratón cuando él y el sheriff local se dispusieron a rastrear a un asesino vicioso que pudo haber secuestrado a su hija hace años.

