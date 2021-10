Ranking HBO en Estados Unidos : Top 10 de las series más vistas de hoy viernes, 29 de octubre

Sácale el jugo a tu tiempo de ocio. En vez de desperdiciarlo en la búsqueda de las mejores series, utiliza las herramientas que te facilita esta plataforma de streaming.

HBO posee una lista con la crème de la crème de sus contenidos, donde se organizan según el orden de preferencia de los usuarios. Lo más interesante es que este ranking se actualiza en tiempo real. En vez de desgastarte en investigaciones innecesarias, aprovecha tus minutos previos y prepárate algo para picar.

Seguro que muchas de ellas ya las has visto, pero habrá otras que te pueden interesar, ¡así que ya ponte a ello! Estas son las 8 series más buscadas en Estados Unidos:

1. Succession

La serie gira en torno a la vida de la familia Redstone. Son multimillonarios y poderosos, tienen todo lo que ansían, salvo vida familiar. Son dueños de una de la compañías de comunicaciones más exitosas del mundo. Su objetivo principal es hacer que el imperio crezca y, para ello, las lealtades se pondrán en juego.

2. Insecure

Issa (Issa Rae) y Molly (Ivone Orji) son dos jóvenes amigas negras que viven su día a día en la ciudad con todo lo que ello implica. Insecure se centra así en las incómodas experiencias por las que ambas tienen que pasar, incluyendo episodios racialmente ofensivos. Esta nueva serie cuenta con una temática similar al trabajo previo de Rae, especialmente con su exitosa serie web, titulada The Misadventures Of Awkward Black Girl (Las desventuras de una torpe chica negra, en español), reconocida con el premio Shorty a mejor web serie. Insecure es una serie de comedia protagonizada por la personalidad de YouTube Issa Rae y dirigida por Melina Matsaoukas, mejor conocida por su trabajo en la producción de vídeos musicales y anuncios para televisión. Michael Rotenberg, Dave Beky y Jonathan Berry producen este proyecto televisivo desarollado para HBO junto a Rae. Esta comedia está co-creada por Rae y el comediante, actor y productor Larry Wilmore (The Office).

3. El show de Larry David

Hay personas que parecen haber sido maldecidas con la ley de Murphy: si algo tiene la posibilidad de salir mal, saldrá mal. Larry David se considera una de ellas. El creador y productor de Seinfield, una de los programas más laureados de la historia de la televisión, se interpreta a sí mismo en esta rompedora serie donde, en un ambiguo punto entre la realidad y la ficción, seguimos su día a día que se desarrolla entre celebridades y gente de la calle que nunca sabemos si están o no interpretando un guión. Somos así testigos de su peculiar y ácida visión de todo lo que le rodea y de su don para convertir situaciones cotidianas como ir al cine o atender una llamada telefónica en verdaderos despropósitos. Larry David, ganadora de un Globo de Oro a la mejor comedia y nominada a veinte premios Emmy, parte de un planteamiento completamente subversivo que la convierte en la serie más divertida y corrosiva de los últimos años. Diferente a cualquier otra cosa que se pueda ver hoy día en televisión.

5. La joven Liga de la Justicia

Re-imaginación de la franquicia Teen Titans, presentando superhéroes en su etapa como adolescentes lidiando además de con supervillanos, con problemas típicos de su edad.

6. Last Week Tonight with John Oliver

Con su repaso semanal de las noticias, la política y los acontecimientos actuales, John Oliver ofrece su perspectiva única y distintiva voz a una serie de cuestiones sociales, políticas o existenciales a las que enfrentan Estados Unidos y el mundo.

7. Awkwafina es Nora de Queens

Con ayuda de su padre y su abuela, Nora Lum lidia con el paso a la madurez en una zona de Queens, Nueva York.

8. Criado por lobos

"Criado por lobos" sigue la historia de Padre y Madre, dos robots que tienen como misión criar hijos humanos en un desconocido planeta. Todo es como lo establecido hasta que la población de humanos comienza a aumentar y, la religión crea diferencias entre sus miembros. Llegado este momento, los androides se dan cuenta que es difícil controlar las creencias de una forma racional.

10. Jellystone!

La serie cuenta con los personajes de Hanna-Barbera, incluidos el Oso Yogui, el Oso Bubu, Canuto, Canito, Mandibulín, Capitán Cavernícola y otros que viven en el pueblo de Jellystone- donde no pueden evitar darse problemas unos a otros.

