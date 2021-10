Ranking HBO en Colombia : Top 10 de las series más vistas de hoy viernes, 29 de octubre

Nunca habíamos tenido al alcance de nuestras manos tantas series como en la actualidad, por lo que no siempre es sencillo encontrar esa que tanto anhelamos. Los usuarios de HBO solemos ir a lo fácil y apuntar a las novedades.

2. Succession

La serie gira en torno a la vida de la familia Redstone. Son multimillonarios y poderosos, tienen todo lo que ansían, salvo vida familiar. Son dueños de una de la compañías de comunicaciones más exitosas del mundo. Su objetivo principal es hacer que el imperio crezca y, para ello, las lealtades se pondrán en juego.

3. La joven Liga de la Justicia

Re-imaginación de la franquicia Teen Titans, presentando superhéroes en su etapa como adolescentes lidiando además de con supervillanos, con problemas típicos de su edad.

4. Batwoman

Kate Kane protege las calles de Gotham como Batwoman, una luchadora con una gran formación dedicada a acabar con el debilitado mundo criminal de la ciudad, pero… no la llames heroína. En una ciudad desesperada por encontrar su salvación Kate deberá enfrentarse a sus propios demonios antes de convertirse en la esperanza de Gotham.

5. Más allá del jardín

Los hermanos Wirt y Greg, se encuentran perdidos en Lo Desconocido: un bosque misterioso a la deriva en el tiempo. Con la ayuda de un sombrío leñador y una pájaro azul de nombre Beatriz, Wirt y Greg deben viajar a través de este extraño lugar con la esperanza de regresar a casa.Más allá del jardín (título original en inglés: Over the Garden Wall) es una miniserie animada estadounidense de 10 episodios, creada por Patrick McHale y transmitida en Cartoon Network. El show está basado en un cortometraje del mismo McHale titulado como Tome of the unknown, que fue producido como parte de los cortos para programas en desarrollo de Cartoon Network Studios. McHale concibió la idea para esta serie en 2004 y la propuso para la cadena en 2006. Después de trabajar en Las maravillosas desventuras de Flapjack y Hora de aventura, la cadena le expresó su interés a McHale y crearon un piloto, el cual se convirtió en el catalizador para Más allá del jardín.

6. Wonder Woman 1984

En 1984, en plena guerra fría, Diana Prince, conocida como Wonder Woman se enfrenta al empresario Maxwell Lord y a su antigua amiga Barbara Minerva / Cheetah, una villana que posee fuerza y agilidad sobrehumanas.

7. A la caza del amor

La historia retrata el proceso de madurez y los amoríos de Linda poniendo el acento en su excentricidad y privilegios, así como su relación con su mejor amiga. Fanny.

8. Scooby Doo dónde estas !

Clásica serie de televisión creada en 1969 y que ha continuado emitiéndose y realizándose en diferentes versiones hasta la actualidad. La original, "Scooby-Doo, ¿dónde estás tú?" fue creada para Hanna-Barbera Productions por los guionistas Joe Ruby y Ken Spears, el ejecutivo Fred Silvermann y el diseñador de personajes Iwao Takamoto. Si bien el formato de la serie se ha mantenido casi inalterado, el más popular es el que incluye a un perro parlante llamado Scooby-Doo y a cuatro jóvenes: Fred "Freddie" Jones, Daphne Blake, Velma Dinkley y Norville "Shaggy" Rogers.

9. Insecure

Issa (Issa Rae) y Molly (Ivone Orji) son dos jóvenes amigas negras que viven su día a día en la ciudad con todo lo que ello implica. Insecure se centra así en las incómodas experiencias por las que ambas tienen que pasar, incluyendo episodios racialmente ofensivos. Esta nueva serie cuenta con una temática similar al trabajo previo de Rae, especialmente con su exitosa serie web, titulada The Misadventures Of Awkward Black Girl (Las desventuras de una torpe chica negra, en español), reconocida con el premio Shorty a mejor web serie. Insecure es una serie de comedia protagonizada por la personalidad de YouTube Issa Rae y dirigida por Melina Matsaoukas, mejor conocida por su trabajo en la producción de vídeos musicales y anuncios para televisión. Michael Rotenberg, Dave Beky y Jonathan Berry producen este proyecto televisivo desarollado para HBO junto a Rae. Esta comedia está co-creada por Rae y el comediante, actor y productor Larry Wilmore (The Office).

10. Rick y Morty

Comedia animada que narra las aventuras de un científico loco Rick Sánchez, que regresa después de 20 años para vivir con su hija, su marido y sus hijos Morty y Summer.

¿Sabías algo acerca de todos estos exitazos que están arrasando en HBO?

La plataforma está conquistando a sus suscriptores con estos títulos y cada vez son más las visualizaciones. ¿Qué otros planes tiene esta compañía para nosotros? ¿Seguirá sorprendiéndonos este año?

Parece que tendremos que esperar para conocerlos.