Ranking Apple en Perú : Top 10 de los 10 pódcast más populares de hoy sábado, 30 de octubre

Nunca habíamos tenido al alcance de nuestras manos tanta oferta audiovisual como en la actualidad. Pero surge un inconveniente: ya no es nada sencillo encontrar contenido que se adapte a nuestros intereses. Los usuarios de Apple solemos ir a lo fácil y apuntar a las novedades.

Pero hay vida más allá, ya que esta plataforma de streaming nos ofrece a sus suscriptores una lista con sus 10 pódcast más populares, de modo que sea más fácil escogerlos.

Hay gran variedad de temas, todos con historias apasionantes. De seguro, pasarás muchas horas atento a tus audífonos. Conoce qué escuchan los demás y disfruta de lo mejor que tenemos disponible para ti. Te lo contamos a continuación:

1. Hablando Huevadas

Jorge Luna y Ricardo Mendoza hablando huevadas e improvisando con sus preguntas. huevadas no?

2. La Encerrona

Tu mini noticiero en cuarentena, por Marco Sifuentes. Un análisis de la pandemia desde todos los ángulos. Además: recomendaciones para la cuarentena.

4. Relatos en inglés con Duolingo

Mejora tu inglés y tu conocimiento del mundo angloparlante gracias a fascinantes historias de la vida real, narradas en un inglés fácil de entender y con comentarios en español para ayudarte con el contexto. Creado por Duolingo, la mejor manera de aprender un idioma. Presentado por Diana Gameros en colaboración con Adonde Media.

5. Despertando Podcast

Mi propósito es despertar tu conciencia en base a mis experiencias y resultados, para que puedas lograr con diferentes programas hallar herramientas, vehículos y caminos que te acerquen a lograr libertad económica, felicidad, autoestima, salud integral y sobre todo vivir haciendo lo que más te gusta..Despierta conmigo y ayúdame a despertar con tu éxito a millones en este mundo.

6. La Republica - Sin guion

Rosa María Palacios analiza y explica los temas de coyuntura a su fiel estilo. De lunes a viernes un nuevo episodio.

7. Sudaca.pe

Podcasts de Sudaca.pe

8. Invertir Joven

Este podcast tiene como objetivo principal darte las mejores herramientas y los mejores tips para que aprendas a manejar tu dinero y generar abundancia. Aquí creemos en la importancia de la educación financiera como medio para alcanzar tus metas y tus sueños. Recuerda que en este programa siempre vamos a estar hablando de inversiones, finanzas personales y de emprendimiento.

9. Durmiendo Podcast

¡Despídete del insomnio! Durmiendo es un podcast que te ayudará a relajarte y a conciliar el sueño a través de ejercicios y meditaciones que te ayudarán a reducir tu ansiedad y tu estrés. Acompáñanos todas las noches y dale a tu descanso la importancia que se merece. Producido por Dudas Media y creado por Se Regalan Dudas.

10. Estas Rica

Además de gritarte que estas rica 24/7, Danielita se toma enserio eso de hacer que lo veas. Consejos, amor propio, relaciones y una buena dosis de BLOQUÉALO en modo rockstar. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Apple se gana el corazón de sus oyentes con la mejor oferta. ¿Qué temas serán los preferidos por el público peruano en el futuro? ¿Cuál será la próxima figura que se convertirá en referente?

Mantente atento para conocer las respuestas.