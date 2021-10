Ranking Amazon Prime en Estados Unidos : Top 10 de las series más vistas de hoy viernes, 29 de octubre

¡No desperdicies tu tiempo! En vez de buscar y buscar qué ver, aprovecha los recursos que te ofrece esta plataforma de transmisión para acceder a las mejores series. ¡Solo dale al play y disfruta!

Nos referimos a la lista de Amazon Prime con sus títulos más destacados, donde se hace una clasificatoria según quién está viendo qué en Estados Unidos. Continúa leyendo para conocer todos los detalles.

1. Goliath

Billy McBride era un prestigioso abogado de Los Angeles, pero cayó en desgracia y ahora pasa más tiempo en el bar que en la sala de juicios. Pero cuando ve la oportunidad de pleitear contra el mayor cliente de Cooperman & McBride, el poderoso bufete que él ayudó a crear, no lo duda y comienza esta lucha desigual contra Goliath.

2. Sé lo que hicisteis el último verano

En una ciudad hawaiana bañada por el sol con un pasado misterioso, un grupo de amigos se queda con un oscuro secreto después de un trágico accidente. Un año después, un miembro del grupo recibe un mensaje amenazante y los amigos ahora saben que alguien tiene la intención de hacerles pagar el verano pasado.

3. LuLaRich

Fue fundada en 2012 por Deanne Brady y su esposo Mark Stidham y en el 2019 fue acusada de engañar a miles de mujeres con su plataforma basada en una estafa piramidal

4. Modern Love

Una amistad improbable. Un amor perdido que vuelve a resurgir. Un matrimonio en su punto de inflexión. Una cita que tal vez no lo haya sido. Una nueva familia poco convencional. Estas son las extraordinarias historias de las alegrías y las tribulaciones del amor, cada una de ellas basada en un artículo personal sobre relaciones reales de la adorada columna de The New York Times "Modern Love".

5. La granja de Clarkson

Un año intenso, arduo y muy divertido en la vida del agricultor más insólito de Gran Bretaña, Jeremy Clarkson. Únete a Jeremy y a su grupo de socios agrícolas mientras se enfrentan a un tiempo de locos, animales desobedientes, cultivos que no crecen y una pandemia inesperada. Verás a Jeremy Clarkson como nunca antes lo habías visto.

6. Invencible

Mark Grayson es un adolescente normal, excepto por el hecho de que su padre es el superhéroe más poderoso del planeta. Poco después de su decimoséptimo cumpleaños, Mark comienza a desarrollar sus propios poderes y entra en la tutela de su padre.

7. Jack Ryan

Cuando el analista de la CIA, Jack Ryan, se tropieza con una serie de transferencias bancarias sospechosas, su búsqueda de respuestas lo saca de la seguridad de su escritorio y lo catapulta hacia un juego mortal del gato y el ratón por toda Europa y Oriente Medio, donde se encuentra a un terrorista que prepara un ataque masivo contra Estados Unidos y sus aliados.

8. Bosch

Bosch Es una serie de televisión americana de género policiaco producida por Amazon y protagoniza Titus Welliver, como el detective de Policía de Los Angeles, Harry Bosch. La serie fue desarrollada para Amazon por Eric Overmyer y se está inspirada por tres de las novelas de Michael Connelly: Ciudad de Huesos, Echo Park y La rubia de hormigón.

9. The Boys

La serie tiene lugar en un mundo en el que los superhéroes representan el lado oscuro de la celebridad y la fama. Un grupo de vigilantes que se hacen llamar "The Boys" decide hacer todo lo posible por frenar a los superhéroes que están perjudicando a la sociedad, independientemente de los riesgos que ello conlleva.

10. Manhunt

Desde su cabaña remota en las montañas, entre los años 1978 y 1995, el matemático y terrorista Theodore Kaczynski (Paul Bettany), apodado "Unabomber", envió por carta 16 bombas a diferentes objetivos, como protesta por la sociedad moderna y la destrucción de la naturaleza. Las bombas de Kaczynski mataron a tres personas e hirieron a otras 23. El agente del FBI Jim Fitzgerald (Sam Worthington), experto criminalista y en perfiles criminales, intentará desvelar la identidad de asesino. Un manifiesto escrito por el terrorista y enviado al The New York Times será clave para ahondar en su perturbada mente a partir del lenguaje y las expresiones que utiliza.

¿Sabías algo acerca de todos estos exitazos que están arrasando en Amazon Prime?

La plataforma está conquistando a sus suscriptores con estos títulos y cada vez son más las visualizaciones. ¿Qué otros planes tiene esta compañía para nosotros? ¿Seguirá sorprendiéndonos este año?

Parece que tendremos que esperar para conocerlos.