Presidente argentino promete "firmeza" en sus negociaciones con el FMI

///Roma, 30 Oct 2021 (AFP) - El presidente de Argentina, Alberto Fernández, quien se encuentra en Roma para la cumbre del G20, prometió este sábado negociar "con firmeza" con el Fondo Monetario Internacional (FMI) tras una extensa reunión con la directora del organismo internacional Kristalina Georgieva."Buen encuentro con la directora del FMI, Kristalina Georgieva para avanzar en negociaciones que nos permitan salir del lugar social y económicamente insostenible en donde el gobierno que me precedió dejó a nuestra amada Argentina. Negociar con firmeza es recuperar soberanía", anunció en un tuit el presidente argentino al término del encuentro.El mandatario sudamericano mantuvo una reunión de 90 minutos con la directora de la entidad en la embajada argentina en Roma, que según fuentes diplomáticas, estuvo centrada en la posibilidad de impulsar la discusión sobre la reducción de los sobrecargos."Cuando tengamos un buen acuerdo vamos a cerrar el acuerdo", advirtió en una rueda de prensa el canciller argentino, Santiago Cafiero, reiterando la posición del gobierno de mayor firmeza. "La deuda no puede ser un ancla para la recuperación", resumió.El mandatario argentino, quien viaja acompañado por Cafiero y por el ministro de Economía, Martín Guzmán, se reunió con otros líderes de las primeras economías mundiales, al margen de una cumbre del G20 en el ultramoderno Centro de Convenciones "La Nuvola" ("La nube") de la capital italiana."Fue una reunión constructiva donde seguimos buscando construir entendimientos. Siempre seguimos trabajando de hecho para continuar las negociaciones y reuniones", declaró por su parte Guzmán, con tono más conciliador.El mandatario sudamericano conversó durante la jornada con la canciller alemana Angela Merkel, el jefe de gobierno español Pedro Sánchez (país invitado al G20), el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, la titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el jefe de Estado francés, Emmanuel Macron."Han sido relaciones bilaterales para afianzar el vínculo entre Argentina y Europa. El presidente ha hecho hincapié en la necesidad de rever parte de la arquitectura financiera internacional que hoy es un obstáculo para el desarrollo más que una herramienta", explicó Cafiero.Argentina apuesta por obtener resultados para la negociación que mantiene con el FMI y llegar a un acuerdo con el organismo multilateral para renegociar una deuda de 44.000 millones de dólares.El presidente argentino ya había reclamado el miércoles al FMI que se hiciera "responsable del daño que hizo" al otorgar en 2018 al gobierno del exmandatario Mauricio Macri (2015-2019) un crédito por 57.000 millones de dólares, una cifra récord para el organismo. Al asumir la presidencia en diciembre de 2019, Fernández renunció a los desembolsos pendientes."Se continuó dialogando para avanzar en la negociación del nuevo programa que remplace el fallido stand by acordado por el gobierno de Juntos por el Cambio" de su predecesor, reitera en un comunicado el gobierno argentino. - "No hay inocentes" - Fernández y Georgieva ya se vieron por primera vez cara a cara en Roma a mediados de mayo, al término de una gira europea del argentino en la que logró el apoyo de Portugal, España, Francia e Italia en sus gestiones con la institución financiera.Argentina, el mayor deudor del organismo, pagó en septiembre al FMI un vencimiento de capital por 1.884 millones de dólares del crédito stand-by que acordó.Y en agosto recibió el equivalente a unos 4.400 millones de dólares, del total de 650.000 millones distribuidos por el organismo multilateral para ayudar a países miembros a paliar la crisis del covid-19.El mandatario sudamericano defiende la necesidad de trabajar para construir un nuevo multilateralismo orientado al desarrollo de los países más vulnerables, con mejores condiciones tanto de pago como de plazos y montos.Por el momento, no está previsto que se reúna con el presidente estadounidense, Joe Biden, con el que se cruzará de nuevo en la cumbre de Naciones Unidas sobre clima (COP26) que arranca el lunes en Glasgow (Reino Unido).El jefe de Estado argentino, que propuso en su discurso ante los líderes del G20 "una nueva arquitectura financiera internacional", es favorable a los canjes de deuda por acciones climáticas."No hay inocentes en esta historia. Son tan responsables los que se endeudaron sin atender las ruinosas consecuencias sobrevivientes como los que dieron los recursos para financiar la fuga de divisas en una economía desquiciada", dijo en su discurso ante la plenaria del G20.