Portaltic.-Cómo pasar un Halloween virtual: aplicaciones y videojuegos para celebrarlo

MADRID, 28 (Portaltic/EP)



Llega la noche más terrorífica del año y, tras un Halloween atípico como el que se vivió en 2020, en plena situación pandémica, varias aplicaciones para teléfonos móviles han puesto en marcha diferentes funcionalidades pasa celebrarlo.



A pesar de que la situación sanitaria ha mejorado, estas plataformas digitales buscan concienciar a los usuarios para que pasen la noche del 31 de octubre de forma segura. Para ello, ofrecen contenido especial al que pueden acceder sin moverse de casa.



REDES SOCIALES



Con motivo de esta fiesta, las redes sociales han aprovechado para incluir contenido temático que los usuarios han podido utilizar los días previos a Halloween y que continuarán por un tiempo tras esta fecha.



TikTok, una de las que tiene mayor popularidad entre los más jóvenes, ha realizado diferentes eventos a lo largo de la semana. Con ellos, ha invitado a sus usuarios a compartir 'looks' terroríficos, historias de miedo, maquillajes temáticos o recetas.



Además, ha puesto en marcha una iniciativa mediante la cual los usuarios de la plataforma pueden crear y compartir ideas de decoración para la noche de Halloween, que pueden mostrar al resto de usuarios a través del 'hashtag' #HalloweenEnTikTok.



Durante el fin de semana y, en concreto, para la noche más oscura del año, los usuarios tendrán la oportunidad de crear vídeos y hacer fotografías con más de 14 filtros especiales. Los podrán compartir con la etiqueta #HoyNoDuermo.



Por su parte, Snapchat desveló hace unos días la disponibilidad de unos disfraces 'bitmoji', un mapa personalizado de tono fantasmagórico y nuevas lentes de realidad aumentada. Entre ellas se encuentra la Lente Werewolf, que permite a los usuarios convertirse en hombre lobo mediante el reconocimiento y la transformación del cuerpo humano.



Con los 'bitmoji' se extienden las figuras que identifican los perfiles de las cuentas y se inspiran en sus imágenes para introducir seis nuevos disfraces. Entre ellos se encuentra un hada, una bruja, un payaso, un ángel, un demonio y una bailarina.



Estas imágenes personalizadas también se podrán visualizar gracias a Spooky Snap Map, un mapa del terror temático que estará disponible durante un tiempo limitado y con el que los usuarios podrán ubicar a sus contactos.



ASISTENTES DIGITALES



Actualmente, si se habla de hogar, se hace referencia directa a los asistentes virtuales que acompañan al usuario a diario en diferentes momentos, tales como el Asistente de Google o Alexa, desarrollada por Amazon.



Uno de los dispositivos domésticos que ha incluido novedades con respecto a esta fiesta es Google Nest Doorbell. Desde el 1 de octubre y hasta el 1 de noviembre se puede cambiar el tono del timbre con temáticas de miedo. Por ejemplo, una risa malvada de bruja, el gorjeo de un cuervo o el susto de un fantasma. Estos tonos de llamada están disponibles tanto en los dispositivos con cable como los inalámbricos y no precisa de una suscripción a Nest Aware.



Además, Google Nest presenta una nueva forma de interactuar con este dispositivo y lo adapta a Halloween. Así, el usuario le puede pedir que le cuente un acertijo o que comience una lista de reproducción de una hora de duración con música ambiental y sonidos espeluznantes.



Alexa, el asistente virtual de Amazon, también se ha adaptado a la temática de miedo y con el dispositivo Amazon Echo puede reproducir sonidos en diferentes puntos de la casa, narrar historias de terror o encender y apagar las luces.



VIDEOJUEGOS PARA HALLOWEEN



Muchos usuarios prefieren pasar una noche de miedo sin moverse de casa. Eso también es posible gracias a los videojuegos, ya sea porque son títulos de terror o porque se adaptan a Halloween e incluyen esta temática.



Uno de los más recientes y extendidos es Resident Evil Village, la secuela de Resident Evil 7: Biohazard, que llegó a las plataformas de juego PlayStation 4 y 5, Xbox One y Series el pasado mes de mayo.



Esta entrega sitúa a los jugadores en una población de Europa del Este aislada del resto del mundo que vive bajo la autoridad de los lycans. Además, continúa el personaje del videojuego anterior, Ethan Winters, que se ve obligado a adentrarse en el infierno tras el secuestro de su hija.



Para usuarios que les interese la novedad pueden optar por Insomnis, el nuevo juego de terror de Sony Interactive Entertainment España (SIE España) que se ha lanzado este viernes para PlayStation4 y PlayStation5 por 14,99 euros.



Se trata de un juego en primera persona en el que su protagonista, Joe Castevet, debe explorar en el interior de una vieja mansión heredada por su abuelo en el que vivirá una serie de pesadillas que solo podrá concluir resolviendo puzzles y enigmas.



Por su parte, Red Dead Online presenta una nueva actualización donde la festividad adquiere todo el protagonismo y ofrece modos especiales de juego, así como macabras recompensas ambientadas en esta fecha. También incluye vestuario especial para los personajes, como un abrigo de carnicero ensangrentado, y otros accesorios.



Fortnite es otro de los videojuegos que han aprovechado esta celebración para ofrecer un evento con contenido temático en Fortnite Battle Royale que durará hasta el próximo 1 de noviembre. Con 'Nightmare Before The Tempest' los jugadores podrán visualizar siete cortos de terror. Para poder hacerlo, desde el menú de inicio, deben dirigirse al Teatro de Cortos de Pesadilla.



Asimismo, durante este evento especial, que concluirá el 2 de noviembre, los jugadores pueden adquirir varias 'skins' de disfraces, monstruos y personajes como Frankenstein, momias, demonios o brujas.