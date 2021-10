Moldavia pagará 450 dólares por el gas ruso en noviembre tras un nuevo contrato

EFE/EPA/DUMITRU DORU

Moscú, 30 oct (EFE).- Moldavia pagará unos 450 dólares por cada mil metros cúbicos (m3) de gas natural del gigante ruso Gazprom en noviembre, tras cerrar la víspera un nuevo contrato de suministro para los próximos cinco años, informó hoy el viceprimer ministro de ese país, Andréi Spinu.

"Puedo decir en este momento que, basándome en los precios actuales del mercado, para noviembre el precio estará alrededor de los 450 dólares por mil metros cúbicos", escribió en su cuenta oficial de la red social Facebook.

"Bajo las condiciones actuales tendremos un precio 2 veces más bajo que el del mercado y uno menor que el que pagamos en octubre", que fueron 790 dólares por mil metros cúbicos, indicó.

Spinu aseguró que Gazprom aceptó la fórmula propuesta por Moldavia para establecer los precios, que dependerá en "una cierta proporción de los precios del gas y de los del petróleo en el mercado".

Según la agencia oficial rusa TASS, en algunos trimestres Moldavia comprará el 70 % de los volúmenes de gas vinculados al precios del petróleo y el resto acorde al valor del mercado.

En otros trimestres adquirirá el 30 % del gas vinculado al precio del petróleo y el resto dependerá del precio del mercado.

Moldavia y Gazprom alcanzaron anoche un acuerdo in extremis sobre un nuevo contrato de largo plazo a partir del 1 de noviembre, dos dos días antes de que expirara el actual.

Ese contrato ya fue prolongado por Gazprom un mes a finales de septiembre para dar tiempo a las partes a firmar uno nuevo.

Pero el suministro del gas ruso se redujo considerablemente en Moldavia durante octubre, de manera que el país solo tenía cubiertas el 67 % de sus necesidades.

Por ello se vio obligado a comprar el combustible restante en el mercado mediante licitaciones que ganaron empresas de Ucrania, Polonia, Países Bajos y Suiza.

Además, Gazprom llegó a amenazar con cortar la llave del gas al país el 1 de diciembre si no se comprometía a saldar una deuda acumulada de 709 millones de dólares.

Spinu señaló, al respecto, que se acordó el viernes de realizar una auditoría independiente de esta deuda en 2022 y que sobre la base de la misma "se establecerá el monto" a pagar, el método y el calendario para saldar esta deuda.

Asimismo, el viceprimer ministro moldavo quiso dejar claro que el acuerdo firmado "no prevé ninguna condicionalidad política".

El periódico Financial Times aseguró, esta semana, que el gigante gasístico ruso ofreció a Moldavia un acuerdo de gas más barato a cambio de que el país modificara su pacto de libre comercio con la Unión Europea (UE) y retrase las reformas del mercado energético acordadas con Bruselas.