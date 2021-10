Modi dice que la India fabricará 5.000 millones de vacunas contra la covid-19

EFE/EPA/ETTORE FERRARI / POOL

Roma, 30 oct (EFE).- El primer ministro de la India, Narendra Modi, afirmó hoy ante los líderes de las naciones que conforman el G20 que su país quiere producir 5.000 millones de vacunas contra el coronavirus a finales de 2022 y compartirlas "con el resto del mundo".

"El primer ministro afirmó que la India no solo ha administrado más de mil millones de dosis de vacunas (contra el coronavirus), pero lo más importante es que estamos listos para producir más de 5.000 millones de dosis al final del año próximo", dijo el secretario del Ministerio de Exteriores indio, Harsh Vardhan Shringla, en una rueda de prensa.

Modi, durante su intervención presencial en la cumbre de los principales países industrializados y emergentes del planeta, señalo que las vacunas contra el coronavirus "no estarán disponibles solo para nuestros ciudadanos sino también para el resto del mundo", según Shringla.

Asimismo, explicó que la India quiere ayudar a "reducir las desigualdades en el acceso a las vacunas en el resto del mundo".

La India produce actualmente dos vacunas, Covishield, de AstraZeneca, y la autóctona Covaxin, del laboratorio indio Bharat Biotech, la cual todavía no ha sido aprobada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"Obviamente, también creemos que la aprobación del uso de emergencia de nuestra vacuna Covaxin por parte de la OMS facilitaría este proceso de ayuda a otros países", dijo Shringla.

Según Shringla, Modi señaló la necesidad de alcanzar "un enfoque de colaboración en el ámbito internacional en la lucha contra la pandemia", especialmente en los ámbitos de la investigación y el desarrollo y en la lucha contra futuras enfermedades.

Modi llegó a Roma para participar en el reunión de líderes del G20 y posteriormente también viajará a Glasgow para la cumbre del clima COP26.

Antes de su intervención presencial en la cumbre de los principales países industrializados y emergentes del planeta, el primer ministro se reunió con el papa Francisco durante casi una hora, al que invitó oficialmente a visitar la India.

El primer ministro indio mantuvo reuniones también, en los márgenes del G20, con su homólogo italiano, Mario Draghi, y con el presidente francés, Emmanuel Macron.