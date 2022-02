México.- Baja California se convierte en el quinto estado de México en despenalizar el aborto

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El Congreso del estado mexicano de Baja California ha aprobado este viernes la despenalización del aborto hasta las doce semanas de gestación, convirtiéndose así en la quinta entidad del país que permite la interrupción del embarazo.



La iniciativa de ley ha salido adelante con 15 votos a favor, siete en contra y una abstención, y supone la reforma del Código Penal, la Ley General de Salud y la Ley General de Víctimas para que no se persiga el aborto cuando se lleve a cabo hasta el periodo mencionado, sin importar la causa.



No obstante, una iniciativa para modificar el artículo séptimo de la Constitución, que reconoce la vida desde la concepción, no ha logrado los apoyos necesarios por un voto, si bien se trata de una cuestión declarada inconstitucional por el Tribunal Supremo de Justicia del país, según informa el medio 'El Sol de México'.



El presidente del Supremo, Arturo Zaldívar, ha celebrado la despenalización a través de un mensaje en su perfil de Twitter en el que ha recalcado que "todos los derechos" deben ser "para todas las personas".



El Congreso del estado de Veracruz dio luz verde en julio a una iniciativa similar, como ya hicieron antes Ciudad de México y los estados de Hidalgo y Oaxaca, con lo que son ya cinco los estado del país que han despenalizado la interrupción del embarazo.



El Tribunal Supremo declaró en septiembre inconstitucional la penalización del aborto y estableció que los estados no tienen competencia para definir el origen de la vida, recoge el medio mexicano 'La Jornada'.