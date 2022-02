30-10-2021 Matías Urrea no cierra la puerta a tener una amistad con Ainhoa Arteta. MADRID, 30 (CHANCE) Su separación de la soprano Ainhoa Artera hizo correr ríos de tinta, por lo inesperado de la noticia. Todo hacía pensar que Matías Urrea y Ainhoa Arteta eran un matrimonio bien avenido, pero nada más lejos de la realidad. El pasado mes de septiembre, coincidiendo con un problema de salud que atravesaba la cantante, la ruptura matrimonial entre ambos se hizo pública y polémica. SOCIEDAD EUROPA ESPAÑA



Su separación de la soprano Ainhoa Artera hizo correr ríos de tinta, por lo inesperado de la noticia. Todo hacía pensar que Matías Urrea y Ainhoa Arteta eran un matrimonio bien avenido, pero nada más lejos de la realidad. El pasado mes de septiembre, coincidiendo con un problema de salud que atravesaba la cantante, la ruptura matrimonial entre ambos se hizo pública y polémica.



Un mes después, con los ánimos más calmados, Matías Urrea se muestra tajante en cuanto a las noticias sobre un posible acercamiento entre ambos. "La relación se acabó", comentó Matías quien también asegura que actualmente no tiene contacto con la que fuera su mujer, pero no cierra la puerta a recuperar la amistad en un futuro: "La amistad ya veremos en un futuro".



Por otra parte, Matías no duda en seguir resaltando las virtudes de Ainhoa que le enamoraron: "Su fuerza, su tesón, su pasión por las cosas que hace" y espera aparecer en su biografía como una persona grata ya que "fue una idea mía hace dos años".