Los contagios por covid-19 en Florida siguen en caída, con 12.880 esta semana

Miami, 29 oct (EFE).- El estado de Florida (EE.UU.) registró 12.880 nuevos casos de la covid-19 para la semana del 22 al 28 de octubre, la cifra más baja semanal desde mediados de junio pasado, y suma nueve semanas consecutivas en descenso de contagios, reportó este viernes el Departamento de Salud estatal.

Esto equivale a menos de 1.900 nuevos contagios por día, muy por debajo de los más de 21.000 nuevos casos diarios que se reportaron durante el pico de la oleada de verano, en agosto pasado.

Se trata de la tasa de casos per cápita diaria más baja de todos los estados del país, según el diario del sur de Florida Sun Sentinel.

El Departamento de Salud de Florida notificó además 56 nuevas defunciones para la misma semana, frente a las 106 registradas la anterior.

Y la tasa de positividad del estado se redujo el citado periodo al 3 %, la décima semana consecutiva que baja este índice.

Según los datos más recientes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, la nación contabiliza un total de 45.759.230 casos confirmados por coronavirus y 741.566 muertes asociadas a la pandemia desde su comienzo en marzo de 2020.

Florida, por su parte, notifica un total de 3.647.232 casos confirmados y 59.495 muertes por la covid-19, con algo más de 19 millones de personas mayores de 12 años vacunadas, es decir, el 73 % de la población.

Por otro lado, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció este viernes que la legislatura estatal llevará a cabo una "sesión especial" en noviembre para intentar "proteger los trabajos amenazados por los mandatos de las vacunas".

"Su derecho (el de los trabajadores) a ganarse la vida no debe depender de las inyecciones" contra la covid-19, dijo DeSantis en un comunicado en el que resaltó que "la decisión de recibir o no una vacuna es una elección basada en circunstancias individuales".

El gobierno de Florida anunció este jueves que ha interpuesto una demanda contra la Administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por obligar a todos los empleados y contratistas del Gobierno federal a que se vacunen contra la covid-19 antes del 8 de diciembre.

En rueda de prensa, DeSantis señaló que la orden federal es "ilegal" y una "extralimitación" que en el caso de Florida interfiere con las políticas de empleo y en general con la economía estatal.

La Asociación de Hospitales de Florida (FHA) indicó en su información del pasado 22 de octubre que el número de personas hospitalizadas por covid-19 era de 2.251, cuando hubo picos de 17.000 pacientes en fechas pasadas.

"¡La oleada de verano de la (variante) delta en Florida ha terminado!", señaló entonces en su cuenta de Twitter la FHA. EFE

