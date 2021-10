Los Bucks irán a la Casa Blanca el 8 de noviembre

Fotografía de archivo de jugadores de los Bucks de Milwauke. EFE/EPA/TANNEN MAURY

Milwaukee (EE.UU.), 30 oct (EFE).- Los Bucks de Milwaukee tienen programado ir a la Casa Blanca el 8 de noviembre para celebrar su título de la NBA 2020-21, según se anunció este sábado.

Los Bucks se convertirán en el primer equipo de la NBA en visitar la Casa Blanca desde que los Cavaliers de Cleveland visitaron al expresidente Barack Obama en 2016.

En julio pasado, Milwaukee ganó su primer campeonato en 50 años ante los Suns de Phoenix en seis juegos.

Los cuatro campeones anteriores, los Warriors de Golden State, en 2017 y 2018; los Raptors de Toronto, en 2019, y los Lakers de Los Ángeles, en 2020, no fueron a la Casa Blanca.

Los Warriors y Raptors no fueron durante la presidencia de Donald Trump.

Los Lakers no hicieron el viaje el año pasado debido a las restricciones por la pandemia de coronavirus.

Poco después de que Joe Biden venciera a Trump en las elecciones de noviembre, el alero de los Warriors, Draymond Green, tuiteó a LeBron James: "¡Pueden ir a la Casa Blanca y celebrar el título! ¡Yo voy a tomar tequila y vino también!".