Laudrup: "Es imposible saber si Xavi lo va a hacer bien"

Michael Laudrup en una foto de archivo. EFE/Walter Bieri

Londres, 30 oct (EFE).- Michael Laudrup, el que fuera futbolista del Barcelona, habló con Efe sobre la situación actual del Barcelona y la posibilidad de que Xavi Hernández termine siendo el técnico de blaugrana.

Laudrup, que fue futbolista del Barcelona de 1989 a 1994, cuando se marchó al Real Madrid, acudió a Londres, al Tottenham Hotspur Stadium, para presenciar el duelo entre los 'Spurs' y el Manchester United y atendió a Efe para repasar la actualidad blaugrana.

Pregunta: ¿Qué le parece la salida de su excompañero en el Barcelona, Ronald Koeman?

Respuesta: Siempre duele a ver un entrenador que se tiene que ir. Forma parte de la vida de los entrenadores, cuando hay que cambiar algo el primero que cae es el entrenador, sea la liga que sea.

P: ¿Cómo se queda el Barcelona tras esto?

R: El Barcelona está en un momento muy difícil, todo el mundo lo sabe, tiene una deuda muy grande, según lo que dicen en el club. Nadie sabe lo que va a pasar. Es muy difícil el momento.

P: ¿Qué tiene que hacer el equipo para mejorar?

R: A corto plazo, esta temporada, hay que volver a ganar partidos, es la única manera de recuperar algo de positividad. Hay que sacar resultados en el campo para subir en la clasificación. Eso en la liga.

En la Champions aún tiene posibilidades, pese a haber perdido contra el Bayern y contra el Benfica, ahora tienen una buena oportunidad contra el Dinamo de Kiev. Es un partido muy importante. Si no empiezan a ganar partidos en la liga, es complicado

P: ¿Cómo ve la llegada de Xavi al banquillo?

R: No sé, prefiero no opinar porque aún no se sabe si va a venir. Cuando llegue ya se podrá hablar de ello.

P: ¿Cree que estará preparado para un banquillo tan complicado y justo en este momento?

R: Es imposible decirlo, hay veces que funciona y otras que no. Hay veces que una persona sin mucha experiencia en un banquillo lo hace genial y luego hay ejemplos de otro tipo. Solo hay que pensar Guardiola y Zidane, o en Lampard aquí en Londres y Pirlo. A veces va bien y a veces va mal. Nunca se puede saber a ciencia cierta.

Manuel Sánchez Gómez