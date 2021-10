Las 5 fotos de Luisa Fernanda W que están arrasando en su perfil de Instagram

Luisa Fernanda W (@luisafernandaw) publicó en las últimas horas varios posts en su cuenta de Instagram que causaron un gran éxito entre sus fans. Los 5 posteos de historias y fotografías, alcanzaron más de 1.313.435 de interacciones entre sus fans.

Máximo se disfrutó su cumpleaños como no imaginan 😍 hijo eres lo mejor que me ha pasado en la vida!! Amor de mis amores vida de mi vida 😍♥️





Este 26 de octubre a las 6:00 pm les tengo una sorpresa en la cual vengo trabajando hace MUCHO esto era un sueño y ahora lo convertí en una realidad. Prendan sus alarmas 26 oct 6 pm ♥️





De este maquillaje si hice tutorial. Espérenlo mañana ♥️





Les cuento un poquito de mi nueva línea First Eye Collection Kit. Mis productos son alemanes. Pronto les anunciaré el nombre de la marca y su lanzamiento oficial. Tenemos varios métodos de pago, tenemos kits limitados, LINK EN MI BIO. Si compras el kit en esta pre-venta serás parte del club W, el club más exclusivo de makeup de mi país, en donde tendrás muchos beneficios no sólo con mi marca si no con muchas otras ♥️ no te quedes sin tu First Eye Collection Kit. Dentro de nuestro kit de ojos encontrarás: • 1 Delineador de cejas (debes escoger el color de lápiz). • 1 Mascara a prueba de agua, color negro. • 1 Plumón delineador de ojos, color negro. • 1 Lápiz de ojos, color negro. • 1 Sacapuntas cosmético.





Mañana les subo tutorial 💕 por aquí una catrina muy a mi estilo 💕

Luisa Fernanda Cataño Rios, conocida en redes sociales como 'Luisa Fernanda W', nació en Medellín, en julio de 1993. Su padre falleció poco antes de que ella naciera y su madre se llama Viviana Ríos.

Es comunicadora social y periodista. En 2013, por diversión, publicó su primer video en la plataforma YouTube. Luisa también ha trabajado como modelo y fue imagen de varios videos musicales de rancheras y reguetón. El más conocido fue el videoclip «Por una cerveza», del cantante de música popular Jhonny Rivera, en el que Luisa interpretó el papel de su novia.

Incursionó en el mundo del cantó meses después, lanzando canciones como «Así Soy Yo», «Beso de Desayuno» y «Bloqueo».

Luisa Fernanda es considerada una estrella de Instagram enormemente popular con más de 14 millones de seguidores, tendencia que también se ha extendido a su muy exitoso canal de YouTube con más de 4.7 millones de suscriptores.

En 2017, Luisa fue prenominada en los "Kids Choice Awards Colombia" y, en 2018, recibió la noticia de su nominación en la categoría "Instagramer nivel Dios Colombia" de los premios MTV MIAW. Luisa es muy conocida por hacer videos cortos en los que se demuestra como una chica extrovertida que hace tutoriales de maquillaje, de peinados, hace storytimes, reviews y habla sobre lo que le va sucediendo día a día.