La FLIP denuncia que el Ministerio colombiano fingió un ciberataque durante las protestas

El ministro de Defensa colombiano, Diego Molano, en una imagen de archivo. EFE/Lenin Nolly

Bogotá, 30 oct (EFE).- La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) denunció que el Ministerio de Defensa de Colombia fingió un ciberataque durante las protestas de este año como parte de una "estrategia para llamar la atención de la ciudadanía" y realizó una "campaña para atacar" a quienes criticaron y cuestionaron a la fuerza pública.

La ONG señaló que como parte de su campaña, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares "se valieron de videos y publicaciones en redes sociales pero también de estrategias de ciberpatrullaje y vigilancia en línea".

"Estas acciones emprendidas por el Ministerio de Defensa y las fuerzas militares, en las que se han invertido más de 21.000 horas, no han tenido ningún contrapeso ni control institucional, y se agrandan en medio de mentiras y de opacidad", agregó la información.

El 6 de mayo, recordó la FLIP, las redes sociales y las páginas web del Ministerio de Defensa y de otras entidades "amanecieron vestidas de negro" y el Gobierno achacó lo ocurrido a un supuesto ciberataque.

Cuando se restablecieron las redes, "comenzó la campaña 'La verdad en un mar de mentiras #ColombiaEsMiVerdad'" y se publicó un video en el que una voz en off decía 'nos intentan bloquear, pero nosotros seguimos de pie'".

"En el video se omitió, por completo, la aclaración de que nunca hubo un ciberataque real y que todo este espectáculo hacía parte de su estrategia para llamar la atención de la ciudadanía. Esta era una campaña contra las mentiras que inició con una mentira", agregó la Fundación.

Según la FLIP, el "show digital" fue creado por la compañía Alotrópico S.A.S., que fue contratada por casi 900 millones de pesos (unos 240.000 dólares) para "mejorar la percepción del Ministerio".

El ministro de Defensa, Diego Molano, aseguró este sábado en Twitter que su cartera respeta la ley y dijo que es falso que el video del que habla la FLIP y "que alerta desinformación de noticias falsas" sea un autosabotaje.

"Explicaciones de campaña contra Fake News sobre Fuerza Pública en mayo fueron públicas y transparentes. Defendemos libre expresión (...) No hay nada oculto ", defendió Molano.

Las protestas en Colombia comenzaron el 28 de abril y se prolongaron por cerca de dos meses contra la retirada reforma tributaria.

Hubo informes de graves violaciones de derechos humanos, sobre todo, de abuso de fuerza policial, así como episodios de vandalismo y de civiles armados disparando contra manifestantes.

INVESTIGACIÓN QUE PREOCUPA Y PETICIÓN DE EXPLICACIONES

La FLIP pidió a nueve entidades información sobre cómo se están realizando los "ciberpatrullajes" y señaló su preocupación por lo recibido.

"Estas acciones emprendidas desde el Ministerio de Defensa no han tenido un contrapeso institucional, real y efectivo, que ejerza veeduría, exija mecanismos de rendición de cuentas y garantice la transparencia y los derechos humanos", afirmó la FLIP.