Iraola: "Iago Aspas siempre da un plus cuando se necesita, es fundamental"

Madrid, 30 oct (EFE).- Andoni Iraola, entrenador del Rayo Vallecano, declaró este sábado que el delantero del Celta de Vigo Iago Aspas es un "jugador fundamental y siempre da un plus cuando lo necesita" su equipo porque está "muy identificado" con el club.

El Rayo Vallecano está completando un excelente primer tercio de temporada y, hasta el momento, suma 19 puntos en once jornadas y es el tercer equipo más goledor de la categoría.

"Hay muchos equipos que juegan muy bien, muchos en la Liga, y nosotros ahora estamos en un buen momento, pero esto es muy largo y pueden cambiar las cosas", dijo Iraola, que no quiere desviarse del prudente mensaje de seguir pensando en la salvación.

"Me centro en el presente, en lo que puedo hacer contra el resto de equipos, porque ni mirar al pasado ni al futuro nos llevará a ningún sitio. Ahora tenemos un partido atractivo y difícil cómo para no salirnos de ese guión", confesó.

El próximo partido del Rayo es contra el Celta de Vigo, que suma diez puntos en las once primeras jornadas de Liga e inicia la jornada muy cerca de los puestos de descenso.

"Está jugando muy bien al fútbol y posiblemente está consiguiendo menos puntos de los que merece. Va a ser un partido muy complicado porque es un equipo que tiene una propuesta de juntar muchos jugadores de perfil ofensivo con muy buen pie, mucha combinación por dentro y tiene la capacidad de presionar rápido y morder y eso es difícil de batir", señaló.

"Nos va a costar mucho porque el Celta está dominando todos los partidos. Tanto ellos como nosotros somos dos equipos de carácter ofensivo, buscamos portería contrario y habrá ocasiones para los dos. Para el espectador será buen partido", advirtió.

Por último, Iraola habló sobre Iago Aspas, el veterano delantero del Celta que lleva 391 partidos oficiales disputados con la camiseta celeste y 145 goles marcados.

"Iago Aspas es buenísimo. Tiene mucho nivel, una capacidad física grande, velocidad y desborde. Al final tiene una identificación con el club que le da un plus y cuando más se necesita siempre aparece. Es fundamental", finalizó.