Huir del descenso y asentarse en la zona templada, a escena en el Mirandilla

El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, en una imagen de archivo. EFE/Domenech Castelló

Cádiz/Palma, 30 oct (EFE).- Cádiz y Mallorca dirimen este domingo un duelo en el Nuevo Mirandilla con la necesidad de ganar en ambos equipos, aunque por objetivos contrapuestos, ya que a los gaditanos les urge hacerlo para huir de la zona de descenso en la que entró tras la última jornada y a los baleares para asentarse en la zona templada después de una derrota y dos empates.

El conjunto amarillo es antepenúltimo con 8 puntos al verse perjudicado por los resultados de sus rivales en la jornada intersemanal y por haber conseguido sólo un punto en su visita a Villarreal (3-3), en un partido que pudo haber ganado.

Los gaditanos se quedaron helados en el tiempo añadido del encuentro en el Estadio de La Cerámica, cuando el conjunto de Unai Emery igualó un choque en el que el Cádiz llegó a ir ganando por 1-3 hasta el minuto 80 y luego recibió dos goles en la recta final.

El equipo cadista no gana desde mediados de septiembre (1-2 al Celta) y todavía no ha vencido ante sus aficionados en lo que va de temporada. El Nuevo Mirandilla se le está atascando, pues en casa ha empatado ante Levante, Barcelona y Valencia, y ha perdido con Osasuna, Real Sociedad y Alavés.

El conjunto de Álvaro Cervera suma seis jornadas seguidas sin ganar y de dieciocho puntos posibles sólo ha sumado tres, lo que le ha colocado en una situación delicada en la tabla, a pesar de que en Villarreal descolló como goleador el hondureño Anthony Lozano, autor de los tres tantos cadistas y ahora máximo artillero del equipo con 4, con lo que se prevé que repita como titular.

El Cádiz tiene las bajas conocidas por lesión de José Mari Martín-Bejarano y Jon Ander Garrido, más la del central armenio Varazdat Haroyan por sanción. Este último es un cambio seguro en el eje de la zaga, aunque es probable que haya más sustituciones por la carga de tres partidos en el espacio de ocho días.

Podría repetir en el once el centrocampista canterano Iván Chapela, que jugó su primer partido como titular en Villarreal y agradó a Cervera.

El Mallorca intentará asentarse en la zona plácida de LaLiga con un triunfo en Cádiz, que en caso de lograrlo, sería el segundo en calidad de visitante tras derrotar (0-1) al Deportivo Alavés en Mendizorroza en la segunda jornada de LaLiga.

El regreso del surcoreano Kang In Lee tras cumplir ante el Sevilla el partido que le impuso el Comité de Competición por su expulsión en Mestalla, es la principal novedad del equipo que dirige Luis García Plaza.

Lee es una de las bazas ofensivas más importantes de los bermellones, junto al japonés Take Kubo, al que una lesión le tiene apartado de los terrenos de juego desde hace un mes.

El Mallorca está realizando buenos partidos en sus salidas de la isla, con excepción del 6-1 que encajó en la visita al Real Madrid.

De hecho, perdió ante la Real Sociedad (1-0) y empató en Valencia (2-2) en los últimos minutos cuando estaba arriba en el marcador; la jornada pasada, en cambio, evitó la derrota, también en el tiempo de descuento, después de que el video arbitraje anulara el gol de Lucas Ocampo que hubiese supuesto la victoria del Sevilla en Son Moix (1-1).

Es probable que García Plaza dé continuidad al once que ha estado utilizando en los últimos partidos, aunque este viernes ha reconocido en rueda de prensa que en Cádiz hará "dos o tres cambios".

En la defensa es baja el lateral izquierdo Jaume Costa, expulsado ante el Sevilla con tarjeta roja directa

- Alineaciones probables:

Cádiz: Ledesma; Carcelén, Fali, Chust, Espino; Jonsson, Alarcón, Chapela, Salvi o Perea; Sobrino, Lozano.

Mallorca: Reina; Maffeo, Valjent, Russo, Oliván; Antonio Sánchez, Babá, Salva Sevilla, Dani Rodríguez; Lee, Ángel.

Árbitro: Pizarro Gómez (Comité Madrileño).

Estadio: Nuevo Mirandilla.

Hora: 14.00 CET (13.00 GMT).

----------------------------------------------------------

Puestos: Cádiz (18º, 8 puntos). Mallorca (12º, 13 puntos).

-La clave: El periodo de descanso y recuperación entre un partido y otro. El Cádiz ha tenido un día más tras jugar el martes en Villarreal, mientras que el Mallorca lo hizo el miércoles contra el Sevilla.

- El dato: Cádiz y Mallorca se han medido siete veces en Primera División en el antiguo estadio Ramón de Carranza, con tres triunfos de los gaditanos, dos empates y otras dos victorias bermellonas.

. Álvaro Cervera, entrenador del Cádiz, jugó en el Mallorca entre los años 1997 y 1992. En ese periodo de tiempo fue titular con Lorenzo Serra Ferrer en el banquillo mallorquinista e internacional con la selección española.

- Las frases:

Álvaro Cervera: “El Cádiz ha perdido cosas, sobre todo solidez defensiva”.

Luis García Plaza: “En Cádiz tenemos que seguir sumando".

- El entorno: La afición cadista confía en que la reacción mostrada por su equipo en fases concretas de sus dos últimos partidos se plasme por fin en una victoria.