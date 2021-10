Grecia remolca buque con 400 migrantes a puerto en isla Kos

ATENAS (AP) — Un buque de carga pequeño con unos 400 migrantes y refugiados en su mayoría afganos, fue remolcado el sábado a “anclaje seguro” en la isla griega de Kos, cerca de la costa turca, informó la guardia costera griega.

Un vocero de la guardia costera dijo a The Associated Press desconocer los planes de la guardia costera con la embarcación y sus pasajeros. El portavoz habló bajo la condición acostumbrada de anonimato por no poder divulgar la ubicación exacta,

El viernes, la guardia costera indicó que un carguero de bandera turca fue localizado por una embarcación de búsqueda y rescate griega al oriente de la isla de Creta, luego de recibir información de que necesitaba asistencia.

Grecia ha presentado una petición formal a Turquía para que reciba el barco de vuelta, el cual, según la guardia costera, salió de costa turca y se dirigía a Italia.

Las autoridades griegas señalan que quisieran remolcar el barco a un puerto mientras reciben respuesta turca, pero aún no deciden a cuál. También están considerando la reacción de la población local, que durante los últimos seis años ha recibido con sentimientos encontrados, e incluso hostilidad, la llegada de migrantes a sus costas.

No había información disponible sobre la salud de los pasajeros, en su mayoría hombres.

Después de la victoria del Talibán en Afganistán, las autoridades de la Unión Europea temen un posible aumento en la migración. En 2015, casi un millón de personas, la mayoría refugiados sirios, cruzaron a la UE a través de las islas griegas.

La UE y Turquía firmaron un acuerdo que obliga a las autoridades turcas a recibir de regreso a los migrantes que cruzan a la Unión Europea desde su territorio y no reciben asilo. Pero Turquía, que a su vez acoge a más de tres millones de migrantes, ha mostrado indicios de usar el tema a su ventaja y el sentimiento entre muchos miembros de la UE es fortalecer aún más los controles fronterizos, a pesar de las acusaciones de evitarlo.