Grecia quiere devolver a Turquía barco con 400 migrantes

Atenas, 30 oct (EFE).- Grecia ha solicitado a Turquía que acepte la devolución de un carguero con unos 400 migrantes interceptado el viernes al este de la isla griega de Creta, según informó la Guardia Costera helena.

En colaboración con el Ministro de Navegación, Yannis Plakiotakis, el Ministro de Migración y Asilo se ha puesto en contacto con las autoridades turcas y la Comisión Europea para resolver el incidente, señalaron las citadas fuentes.

Se trata de un carguero con bandera turca que fue localizado el viernes y remolcado "a un lugar seguro", según los guardacostas, y que supuestamente había partido de la costa de Turquía esa misma mañana.

Aunque medios locales aseguraron que los migrantes realizaron una llamada de socorro tras quedar varados por las condiciones climáticas adversas para la navegación, la guardia costera explicó que no hubo ningún llamamiento de emergencia, si no que recibieron información sobre la ruta del barco y lo interceptaron.

Además, aseguró que el destino del carguero era Italia, y no Grecia.

Según los guardacostas, el barco se encuentra actualmente en aguas internacionales.