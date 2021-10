González Formoso, nuevo líder del PSdeG con casi el 60 % de los votos

El candidato a la secretaría general del PSdeG-PSOE, Valentín González Formoso, atiende a los medios tras acudir a la agrupación socialista de As Pontes para hacer efectivo su voto en la primarias que decidirán el liderazgo del partido en Galicia.EFE/ Kiko Delgado

Santiago de Compostela, 30 oct (EFE).- El alcalde de As Pontes y presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, ha vencido a Gonzalo Caballero en las primarias que los socialistas gallegos han celebrado este sábado para elegir a su nuevo secretario general, de modo que se convertirá en el décimo líder del partido.

En concreto, Formoso ha recibido un 58,79 por ciento de los votos (4.338) frente al 40,21 por ciento (2.970) de Caballero.

La proclamación de secretario general es “provisional” hasta dentro de 24 horas que se ratifique, tal y como ha confirmado el presidente de la comisión de ética del PSdeG, Jorge Parada.

De hecho, desde la candidatura de Formoso aseguran que, en realidad, la victoria se ha producido por un 60,96 de los votos.

El presidente de la Diputación de A Coruña fue el más votado en cinco de las siete ciudades gallegas -A Coruña, Santiago, Ferrol, Ourense y Lugo- mientras que Gonzalo Caballero se ha impuesto en las ciudades de la provincia pontevedresa.

Según los datos facilitados, por provincias ha ganado González Formoso en la de Lugo, con 1.558 votos frente a 394 de Caballero, y en la de A Coruña con 2.059 frente a 903.

Sin embargo, en las provincia de Ourense el ganador ha sido Caballero, con 583 votos frente a los 473 de Formoso, así como en la de Pontevedra, con 1.090 frente a 642.

En su primera declaración oficial, tras ser proclamado vencedor, Formoso ha dirigido un mensaje a la ciudadanía gallega, a la que ha asegurado que, desde hoy, “aquí tiene a su servicio a este partido, al PSdeG”.

Formoso, que ha llegado acompañado de los alcaldes de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo; de Lugo, Lara Méndez; de A Coruña, Inés Rey y de Ferrol, Ángel Mato, ha considerado que la jornada de hoy es la “fiesta del socialismo” con la que “la militancia del PSdeG” ha dado “ejemplo a toda la sociedad”.

El también presidente de la Diputación de A Coruña ha defendido que este sábado se ha optado por volver de hacer del PSOE gallego un partido que “se identifica con Galicia” y, por ello, "no les va a fallar nunca”.

“Nuestro fin es servir a Galicia, esa Galicia que sueña con mejorar; esa Galicia interior que aspira a no vaciarse, la Galicia de costa que quiere que la entendamos, esa Galicia exterior que se fue y quiere retornar”, ha incidido al defender un proyecto inclusivo.

En su intervención también ha tenido palabras para su contrincante a quien le ha agradecido una campaña electoral “ejemplar” con los “rifirrafes mínimos que se tienen que dar en una confrontación de ideas”.

Caballero, que este sábado ha perdido la dirección que ostentaba desde 2017, ha deseado “éxito” a su rival para que cuente con todo “el impulso y fuerza” en este tiempo nuevo y dice adiós al liderazgo del partido, pero con intención de mantener su escaño en el Parlamento.

En esta primera declaración tras la derrota, ha insistido en que ahora el reto de Formoso es el “reto de todo el socialismo gallego” ya que “todo lo que sea positivo para el PSdeG es bienvenido”.

“Lo importante es fortalecer el partido”, ha sostenido Caballero que no entró en valorar los resultados ya que “habrá tiempo” para analizar los mismos y continuar defendiendo “las formas de organización” que, en su opinión, son mejores para el PSdeG.

En este sentido, ha remarcado que “mientras tenga vida personal y humana" seguirá contribuyendo al PSdeG "donde los militantes quieran”.