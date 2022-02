G20.- La Policía italiana disuelve un bloqueo de manifestantes medioambientales antes del inicio del G20

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



La Policía italiana ha intervenido a primera hora de esta mañana para eliminar un bloqueo formado por aproximadamente medio centenar de manifestantes a favor del medioambiente cerca de la zona de seguridad de la cumbre del G20 que arranca este sábado en Roma.



Se trata de medio centenar de manifestantes del llamado Campamento Climático que decidieron bloquear el tráfico de la avenida Cristoforo Colombo al sentarse en mitad de la calzada al grito de "Si no hay cambios, bloquearemos la ciudad".



Los agentes de Policía han trasladado a los manifestantes a la acera de la via para despejar el paso de los vehículos y, de momento, no se tiene constancia de más incidentes, según informa el medio italiano 'Il Messaggero'.



Roma ha desplegado un potente operativo de seguridad con más de 5.000 policías que patrullarán las calles para evitar manifestaciones violentas como las que se produjeron hace quince días contra la obligación del pasaporte sanitario y que derivaron en graves disturbios y en el asalto a la sede del principal sindicato italiano.



La zona del EUR, un barrio periférico que mandó construir el dictador Benito Mussolini en los años 30, acogerá la cumbre y ha sido declarada zona roja de máxima alerta.



Todo el área permanecerá completamente cerrada al tráfico y se ha dispuesto el cierre de los colegios y las empresas allí radicadas desde este viernes y hasta el domingo.



El operativo de seguridad incluye perros rastreadores, así como aviones caza, helicópteros militares y drones para controlar el espacio aéreo.



Están previstas diversas manifestaciones de los activistas contra la emergencia climática de 'Fridays For Future', así como de trabajadores que han perdido su trabajo y de varias ONG, que protestarán contra la dificultad de los países con menos recursos económicos para acceder a las vacunas contra la COVID-19.