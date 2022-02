Fútbol/Primera.- (Previa) El derbi vasco pone a prueba el liderato donostiarra

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



La Real Sociedad afronta este domingo el derbi vasco ante el Athletic Club (21.00 horas) con el objetivo de mantener el liderato de LaLiga Santander, en una duodécima jornada en la que el RCD Espanyol espera escalar posiciones a costa del colista Getafe (18.30 horas) y en la que el RCD Mallorca necesita recuperar la senda victoriosa ante un Cádiz que aspira a salir del descenso (14.00 horas).



Su victoria en Balaídos (0-2) y los tropiezos del Real Madrid y el Sevilla FC permitieron a los de Imanol Alguacil (24) quedarse el jueves en solitario en lo más alto de la tabla clasificatoria, con tres puntos de renta sobre los blancos, los nervionenses y el Real Betis (21).



Sin los lesionados Mikel Oyarzabal, Asier Illarramendi, Carlos Fernández, Jon Guridi ni Nacho Monreal y con la duda de Ander Barrenetxea, el conjunto donostiarra buscará sumar por decimocuarto partido consecutivo -no cae desde la primera jornada ante el Barça y está invicto en la Liga Europa- ante un rival al que ha ganado en tres de sus últimos cuatro enfrentamientos, el último de ellos en la final de Copa aplazada de 2020.



En el duelo de la temporada pasada en el Reale Arena, un gol de Roberto López en el minuto 89 neutralizó el tanto de solo unos minutos antes de Villalibre para resolver un empate (1-1).



Mientras, los 'leones' (17), el equipo menos goleado de la categoría (6), acumulan cuatro fechas seguidas puntuando y se encuentran a solo dos unidades de la zona continental. Ahora, se plantan en Anoeta con cinco bajas pero con Iñigo Martínez, que volverá a verse las caras con su exequipo, recuperado de una gastroenteritis; Vivian, Yuri Berchiche, Oier Zarraga, Asier Villalibre y Peru Nolaskoain se perderán el choque por lesión.



Por su parte, el RCD Espanyol (14) busca acercarse a Europa después de sumar en las últimas cuatro jornadas, en las que frenó en parte la velocidad de crucero alcanzada con sus triunfos ante Real Madrid (2-1) y Cádiz (2-0) con dos empates ante Elche (2-2) y Athletic (1-1).



Frente al cuadro blanquiazul, el Getafe necesita sí o sí sumar la primera victoria del curso después de perder dos puntos este jueves ante el Granada por un gol en el minuto 97 de un exazulón como Jorge Molina (1-1). Los de Quique Sánchez Flores son últimos con solo tres unidades, a cinco de la zona de salvación.



Raúl de Tomás, expulsado ante el Athletic, y los lesionados Óscar Gil y Keidi Bare serán las ausencias del cuadro perico en el Coliseum Alfonso Pérez, donde los locales no podrán contar con el sancionado Chema Rodríguez ni con Sabit Abdulai, Vitolo, Sandro Ramírez y Jakub Jankto, todos lesionados.



Por último, en el Nuevo Mirandilla, el Cádiz espera abandonar ante el RCD Mallorca la zona de quema, que marca con los mismos 8 puntos que los puestos de permanencia, y tomar aire después de seis jornadas sin ganar en las que han cosechado tres puntos.



El cuadro bermellón (13), por su parte, continúa en la parte media de la tabla a pesar de no haber vencido en sus últimos tres compromisos, en los que ha firmado una derrota ante el líder (1-0) y dos empates ante Valencia (2-2) y Sevilla (1-1).



Luis García Plaza no tendrá disponibles a Jaume Costa, Take Kubo ni a Antonio Raillo, y el conjunto cadista lamentará las bajas de Varazdat Haroyan, Jon Ander Garrido, José Mari y Martín Calderón.



--PROGRAMA DEL DOMINGO EN LALIGA SANTANDER.



Cádiz - Mallorca. Pizarro Gómez (C.Madrileño) 14.00.



Atlético de Madrid - Betis. Alberola Rojas (C.C.-manchego) 16.15.



Getafe - Espanyol. Muñiz Ruiz (C.Gallego) 18.30.



Real Sociedad - Athletic. Martínez Munuera (C.Valenciano) 21.00.