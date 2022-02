Fútbol/Primera.- Previa del Atlético de Madrid - Real Betis

El Betis examina a un Atlético sin Simeone antes de Anfield



Los rojiblancos buscan dejar atrás sus dos últimos empates ante un rival que defiende su puesto 'Champions'



MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El Atlético de Madrid afronta este domingo en el Wanda Metropolitano (16.15 horas/Movistar LaLiga), en la duodécima jornada de LaLiga Santander y antes de visitar Anfield, un choque de nivel ante el Real Betis en el que tratará de dejar atrás sus dudas de los últimos partidos y recuperar confianza ante un rival que defenderá su puesto 'Champions'.



Tras el parón por selecciones, todavía más largo por el aplazamiento de su duelo ante el Granada, los rojiblancos fueron incapaces de ganar ninguno de los tres partidos jugados. En Liga de Campeones, un gol de penalti de Mohamed Salah tras la expulsión de Griezmann, autor de los dos goles que le permitieron empatar el encuentro, les condenó ante el Liverpool (2-3), y en LaLiga no fueron mucho mejor las cosas.



El vigente campeón del campeonato doméstico salvó un punto, con un doblete de Luis Suárez, ante la Real Sociedad (2-2), y la pasada semana volvió a empatar en el Ciutat de València (2-2), donde el Levante le castigó con un tanto de penalti de Enis Bardhi en el último minuto del tiempo reglamentario.



Así, los de Diego Pablo Simeone cierran los puestos continentales, sextos, con 19 puntos, a cinco de los donostiarras y del Real Madrid y a dos de una zona 'Champions' que precisamente marca su rival de este domingo y al que podría arrebatar su posición de privilegio con una victoria en su campo, donde ya luce desde el viernes la estatua de una de sus leyendas: Luis Aragonés.



Ahora, tratarán de rendir al 'Sabio de Hortaleza', también jugador del cuadro bético, el mejor de los homenajes antes de viajar a Inglaterra para vengar, en el mítico Anfield, la derrota de la primera vuelta ante los 'reds' en busca de acercarse al liderato del Grupo B.



Sin los lesionados Thomas Lemar y Marcos Llorente y con la duda de Geoffrey Kondogbia, con molestias en el pubis, el 'Cholo', que tampoco se sentará en el banquillo tras ser expulsado el pasado jueves, podría haber planeado un par de cambios en el once respecto al que formó ante el conjunto granota.



Así, Stefan Savic podría regresar al centro de la zaga en lugar de Felipe después de superar unos problemas musculares, mientras que Rodrigo de Paul formará de inicio en detrimento de Héctor Herrera. Arriba, Griezmann, Joao Félix y Luis Suárez volverán a ser la referencia arriba a pesar de que el equipo no ha ganado en los dos últimos partidos en los que ha apostado por esta fórmula.



EL BETIS DEFIENDE LA 'CHAMPIONS'



Enfrente, el Real Betis buscará defender su cuarta plaza y ampliar la mejor racha de las últimas jornadas en la categoría. Con 21 unidades, a tres del liderato y empatado con Real Madrid y Sevilla FC, el equipo de Manuel Pellegrini atraviesa uno de sus mejores momentos de los últimos años.



En el coliseo rojiblanco buscarán su cuarto triunfo seguido después de derrotar en sus últimos compromisos a Deportivo Alavés (0-1), Rayo Vallecano (3-2) y Valencia (4-1), que le han permitido convertirse en el segundo conjunto más goleador de Primera (19) solo por detrás de los madridistas (24).



Antes de enfrentarse el jueves al Bayer Leverkusen y el próximo fin de semana al Sevilla, con el que empató hace solo una semana, el cuadro verdiblanco podría realizar rotaciones obligado por las bajas y animado por las buenas prestaciones que están ofreciendo algunos de los futbolistas con menos minutos.



A las ausencias de Víctor Camarasa, Paul Akouokou y Youssouf Sabaly, el preparador chileno ha añadido la de Héctor Bellerín por un virus estomacal, y las molestias de Borja Iglesias, que le obligaron a ausentarse el viernes del entrenamiento, dejarán a priori el camino despejado para la titularidad de Willian José.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Trippier, Giménez, Savic, Hermoso, Carrasco; De Paul, Koke; Joao Félix, Griezmann y Luis Suárez.



REAL BETIS: Bravo; Montoya, Bartra, Édgar, Miranda; Guido Rodríguez, Carvalho, Canales; Rodri, Fekir; y Willian José.



--ÁRBITRO: Alberola Rojas (C.Castellano-manchego).



--ESTADIO: Wanda Metropolitano.



--HORA: 16.15/Movistar LaLiga.