Fútbol/Primera.- Crónica del FC Barcelona - Deportivo Alavés, 1-1

El Barça tampoco reacciona sin Koeman



Los culés empatan en casa con el Alavés y siguen alejándose del liderato



BARCELONA, 30 (EUROPA PRESS)



El FC Barcelona continúa enterrando sus opciones ligueras esta temporada tras empatar con el Deportivo Alavés (1-1) en el primer partido posterior a la destitución de Ronald Koeman, un reparto de puntos que complica el futuro de los culés, novenos en la tabla a ocho unidades de un liderato que está en manos del Real Madrid.



El equipo blaugrana, dirigido por Sergi Barjuan de forma interina, no reaccionó sin Koeman en el banquillo. Parece que el neerlandés no era el problema de una plantilla que "da para lo que da", en palabras del ya extécnico culé. Memphis Depay fue el único que lo intentó, autor del 1-0, su quinto gol de la temporada, pero el Alavés enseñó sus garras y logró un empate más que merecido.



La noche comenzó con dominio blaugrana y Sivera -sustituto de Pacheco- salvando a los suyos con una parada bajo palos a cabezazo de Eric García. El testarazo fue impecable, pero el meta babazorro lo hizo a la perfección. Los de Javi Calleja replicaron con un testarazo de Edgar a pase de Duarte, pero sin mucho peligro. El Barça controlaba y enseñaba algunas mejoras.



Antes de que acabara la primera parte, el 'Kun' Agüero tuvo que ser sustituido por un mareo que le llevó al césped. El argentino necesitó a los médicos y optó por dejar el terreno de juego en favor de Coutinho. El nuevo jugador culé acabó en el hospital por los protocolos para mantenerse en observación.



En la segunda parte llegaron los goles. Primero fue el Barça quien golpeó con un disparo de Memphis, un chut espectacular que abría el horizonte para los catalanes. Parecía que todo estaba controlado y que Sergi tendría un debut cómodo, pero no fue así. Tres minutos después llegó el 1-1 tras una gran jugada de Joselu y Rioja.



La rápida respuesta, con una pared de tiralíneas, permitió a los vitorianos reagruparse y sacar tajada de su orden en este acto final. Incluso pudo haberse llevado la victoria en alguna cabalgada de Sylla y compañía. Igual le ocurrió a un Barça que encontró en los jóvenes Gavi y Nico su mejor argumento, pero no pudo darle la vuelta a la tortilla.



El punto obtenido este sábado -sumado a los triunfos de Sevilla y Real Madrid- deja al Barça en una situación delicada, cada vez más lejos de los puestos de 'Champions'; y el Alavés seguirá fuera del descenso con un punto inesperado en el feudo culé.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: FC BARCELONA, 1 - DEPORTIVO ALAVÉS, 1 (0-0, al descanso).



--ALINEACIONES.



FC BARCELONA: Ter Stegen; Mingueza (Ezzalzouli, min.81), Piqué (Lenglet, min.70), Eric Garcia, Jordi Alba; Busquets, Gavi (Puig, min.70), Nico (Balde, min.81); Dest, Agüero (Coutinho, min.41) y Memphis.



ALAVÉS: Sivera; Ximo Navarro (Martín, min.20), Lejeune, Laguardia, Duarte; Toni Moya (Manu García, min.80), Loum; Edgar (Pellistri, min.62), Pons (Pina, min.62), Rioja; y Joselu (Sylla, min.80).



--GOLES:



1-0, min.49, Memphis.



1-1, min.52, Rioja.



--ÁRBITRO: Figueroa Vázquez (C. Andaluz). Amonestó con tarjeta amarilla a Sivera (min.45+5) y a Duarte (min.83) en el Alavés.



--ESTADIO: Camp Nou. 37.278 espectadores.