Fútbol.- Sergi Barjuan: "Entre todos tenemos que salir de esto"

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El entrenador del FC Barcelona Sergi Barjuan se mostró conciliador tras empatar con el Alavés (1-1) en su debut como técnico culé tras el cese de Ronald Koeman y aseguró que "entre todos" deben "salir de esto", una situación complicada que les aleja de la parte privilegiada de la tabla.



"En la primera parte hemos estado más aplicados, pero nos costaba jugar entre líneas con los dos interiores. Y cuando nos colocábamos bien intentábamos buscar el movimiento de Memphis. A los diez minutos se han dado cuenta y hemos modificado el dibujo, pero hemos generado ocasiones, lo hemos hecho bien, con criterio y controlando bien al rival. Pero al final nos han empatado cuando mejor estábamos y cuando era más difícil", analizó Sergi.



"Intentamos hacerlo lo mejor posible, estar concentrados, intentamos hacer correr la pelota, que creo que lo hemos hecho, pero cuando empatas -por muy bien que lo hagas- no vale. Ahora tenemos que recuperar jugadores mental y físicamente. Las cosas van por el camino correcto y hay que seguir trabajando, no queda otra. Entre todos tenemos que salir de esto", apuntó el técnico interino de los blaugranas.



"¿Pelear por LaLiga? Queda mucho, pero si hay una manera de conseguir ganar LaLiga es ganando cada domingo. Si no ganamos es imposible mirar para arriba. Soy positivo, optimista y trabajador, en eso nadie me va a ganar. Yo tengo que recuperales y ganármelos. Ahora tienen que creer en ellos y que se traduzca en una victoria cuanto antes", dijo.



En este sentido, Sergi cree que este sábado han mejorado en el "orden" y la "superioridad" ante el rival. "Cuando entras en el vestuario después de un partido bastante serio y sobre todo con mucho orden, es una pena... espero que día a día van cogiendo estos conceptos y será mucho mejor para todos. Es realmente lo que hemos trabajado estos dos días. Y será importante recuperar efectivos", recalcó.



"No puedo hacer nada más", dijo sobre las bajas. "Son situaciones complejas y por eso existen filiales y banquillos para intentar compensar las pérdidas a nivel de lesiones. No queda otra que seguir mirando hacia delante. No vale de nada mirar hacia atrás. El mañana es el próximo partido y ahí nos focalizamos".



Por último, sobre el 'Kun' Agüero, que se retiró antes de terminar la primera parte por culpa de un mareo, dijo que deben esperar a las pruebas: "Le he preguntado y me ha dicho que estaba un poco mareado. Me he enterado ahora que ha estado en el hospital. No puedo decir más porque no sé más", finalizó Sergi.