Fútbol.- El Leganés destituye a Asier Garitano por los malos resultados

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Leganés, Asier Garitano, fue destituido este sábado tras la derrota frente al Almería (1-0) un día antes poniendo fin a su segunda etapa en la entidad pepinera, de la que se marcha siendo el segundo técnico con más partidos en su historia.



"El C.D. Leganés y Asier Garitano no continuarán juntos. El entrenador vasco no seguirá al frente del equipo pepinero, poniendo fin a su segunda etapa en el banquillo de Butarque después de haber cosechado diez puntos en las 13 jornadas disputadas (...) con el equipo en puestos de descenso", indicó el club blanquiazul.



Garitano, que ascendió al Leganés a Segunda en 2014 y a Primera en 2016, dejó la entidad dos años más tarde para afrontar nuevas experiencias en la máxima categoría. El de Bergara dirigió a la Real Sociedad y también al Alavés antes de regresar a la ciudad que le otorgó la fama en el mundo del fútbol hace menos de un año.



La pasada temporada consiguió llevar a 'su' Lega al 'playoff' de ascenso pero no superó la primera eliminatoria y este curso el equipo ha estado en problemas desde el principio. El Leganés, que anunció su cese, no ha anunciado quién asumirá el puesto para el partido del próximo martes frente al Cartagena.